Leonardo DiCaprio împlinește 50 de ani. Detalii mai puțin știute despre viața celebrului actor. GALERIE FOTO

A debutat cu roluri de scurtă durată în reclame pentru televiziune şi programe educaţionale, conform https://www.rottentomatoes.com. Prin lejeritatea cu care interpreta a atras atenţia producătorilor de film, care l-au distribuit în roluri minuscule în serii televizate precum ''Roseanne'' (1988), ''The New Lassie'' (1989), însă abia în 1991 şi-a făcut debutul pe marele ecran în pelicula ''Critters 3'' (1991).

Actorul a interpretat o gamă diversă de roluri în anii 1990, dintre care enumerăm peliculele: ''What's Eating Gilbert Grape'' (1993), ''The Quick and the Dead'' (1995), ''The Basketball Diaries''. Aceste roluri l-au ajutat să îşi câştige reputaţia de actor, dar interpretarea care l-a consacrat în lumea cinematografiei a fost Romeo Montague din ''Romeo + Juliet'' (1996).

Succesul înregistrat de producţia ''Titanic'', care a strâns cele mai mari încasări pe piaţa din SUA până la acel moment, a reprezentat şi impunerea internaţională a talentului lui Leonardo DiCaprio. Au urmat rolurile din peliculele ''The Man in the Iron Mask'' (1998) şi ''The Beach'' (2000).

În 2002, a jucat în ''Catch Me If You Can'' (2002) şi ''Gangs of New York'' (2002), pelicule în care a colaborat pentru prima dată cu reputatul regizor Martin Scorsese.

Diversitatea rolurilor acceptate l-a ajutat să joace în producţii dintre cele mai diverse, precum: ''The Departed'' (2006), ''Shutter Island'' (2010) şi ''Inception'' (2010).

A refăcut pe platourile de filmare duetul cu Kate Winslet, protagonista din ''Titanic'', în pelicula ''Revolutionary Road'' (2008), în regia lui Sam Mendes. Pelicula a fost selectată pentru trei categorii la Oscar şi a fost recompensată cu 20 de premii şi 67 de nominalizări la premiile de specialitate, potrivit www.imdb.com.

Rolul din ''Django Unchained'' (2012), personajul tragic Jay Gatsby în ''Great Gatsby'' (2013) şi povestea brokerului Jordan Belfort în pelicula ''The Wolf of Wall Street'' (2013) au confirmat versatilitatea rolurilor asumate de DiCaprio.

Interpretarea personajului Hugh Glass din pelicula ''The Revenant'' a regizorului Alejandro Inarritu i-a adus prestigioasa statuetă Oscar a Academiei Americane de Film pentru cel mai bun rol principal, după ce fusese nominalizat în cadrul acestei secţiuni la ediţii anterioare ale premiilor Oscar pentru rolurile din ''The Aviator'' (2004), ''Blood Diamond'' (2006) şi ''The Wolf of Wall Street'' (2013).

Unul dintre cele mai importante roluri recente pe care le-a interpretat pe marele ecran a fost în producţia ''Killers of the Flower Moon'' (2023), regia fiind semnată de acelaşi mare regizor Martin Scorsese. Pelicula a fost nominalizată la zece premii Oscar, a câştigat 128 de premii de specialitate şi a fost nominalizată la alte 418 de secţiuni de distincţii de specialitate, indică https://www.imdb.com.

Printre cele mai recente filme ale sale în calitate de producător şi producător executiv se numără: ''Cowspiracy: The Sustainability Secret'' (2014), ''Catching the Sun'' (2015), ''When Two Worlds Collide'' (2016), ''The Ivory Game'' (2016), ''The First Born'' (2016), ''A Plastic Ocean'' (2016), ''Live by Night'' (2016), ''Fire Chasers'' (2017), ''The Men Who Built Amaerica: Frontiersman'' (2018), ''Delirium'' (2018), ''Pollinators Under Pressure'' (2018), ''Jonestown: Terror in the Jungle'' (2018), ''Robin Hood'' (2018), ''Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski'' (2018), ''Sea of Shadows'' (2019), ''Stay Wild'' (2021), ''King of Cool'' (2021), ''Path of the Panther'' (2022), ''We are Guardians'' (2023), ''Ozi Voice of the Forest'' (2023), ''Killers of the Flower Moon'' (2023), ''Checkpoint Zoo'' (2024), indică portalul https://www.imdb.com.

A donat sume consistente pentru cauze umanitare şi pentru campanii dedicate protecţiei mediului înconjurător.

Până în prezent, a fost recompensat pentru activitatea depusă în slujba filmului cu o statuetă Oscar, alte 107 premii şi a mai fost nominalizat la alte 286 de secţiuni ale unor distincţii de specialitate, conform https://www.imdb.com.

