Legendarul Tiesto a devenit tătic la 51 de ani

Ultimii ani au fost ca o plimbare în carusel pentru “olandezul zburător” Tiesto.

Dincolo de progamul extreme de încărcat cu lansări de piese noi, apariții la cele mai mari festivaluri, anul trecut a ajuns și la ediția aniversară a festivalului UNTOLD, în viața personală a olandezului au mai apărut și alte schimbări.

În anul 2015 a întâlnit-o pe Annika Backes în restaurantul Catch din New York și a durat foarte puțin până când cei doi au devenit soț și soție. Anunțul oficial a fost făcut pe 3 decembrie 2017, iar anul trecut au făcut ceremonia într-un decor fabulous, în mijlocul deșertului Utah.

Anul 2020 a venit cu pandemie, anulări de evenimente, restricții, iar Tiesto s-a dedicat vieții de familie; în luna mai cuplul a anunțat că așteaptă primul copil, o fețită. La acea vreme, Tiesto se afla într-o călătorie și a vazut rezultatul ecografiei pe Facetime. La șase luni de la acel moment, cei doi au postat cu bucurie, pe conturile de social media, faptul că familia lor s-a mărit! Viola Margreet este cel mai nou membru al familiei Verwest.

The “Godfather of EDM “ is now a father himself!