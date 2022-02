Laurențiu Reghecampf, primele dezvăluiri legate de divorțul de Anamaria Prodan: Nu mi-am închipuit că poate să facă așa ceva

youtube.com

Laurențiu Reghecampf a făcut primele dezvăluiri cu privire la divorțul de Anamaria Prodan. Antrenorul a vorbit în cadrul podcastului „Acasă la Măruță” care va fi difuzat duminică, 20 februarie.

Laurențiu Reghecampf a criticat-o pe Anamaria Prodan, mărturisind că aceasta nu mai înseamnă nimic pentru el și că îi poartă respect doar pentru că este mama copilului lui.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu? Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe, în rest nimic!”, a spus Laurențiu Reghecampf.

De asemenea, antrenorul a adus în discuție și declarațiile fostei soții conform cărora ea era cea care aducea bani.

„La un moment dat a zis că i-am luat ceasurile. Păi, a vrut ceas Richard Mille. Am dat 100.000 de euro. Mie dacă-mi spunea că vrea geantă Hermes de 75.000 de euro, de crocodil, de nu știu care, niciodată nu i-am zis nu. Ea poate să declare ce vrea, dar nu are cum să spună că ea a adus banii. Eu am câștigat câteva zeci de milioane de euro. Sunt banii lui mama… Pe bune? Păi ce, era Ionela Prodan șeicul de la Al Wahda sau de la Al Hilal? Eu i le-am cumpărat. Pot să spun tare, răspicat, tot. Și am și facturile. Cred că am 2.000 de mailuri de la Anamaria. Am auzit-o de foarte multe ori: eu o să-i pun numele lui Bebe, Prodan. Păi, pe tine nici nu te cheamă Prodan în primul rând. O cheamă Anamaria Dumitrescu, eu am luat-o Anamaria Dumitrescu. Ea a fost căsătorită cu Tiberiu Dumitrescu”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.

În plus, acesta a mai mărturisit că în prezent este foarte fericit și că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita sa Corina, cea care urmează să-i aducă pe lume un fiu.

„E plină de ură, de răutate, de mojicie, vorbește foarte urât, face lucruri care la un moment dat îi vor dăuna lui Bebe. Ce treabă are ea cu Corina? Ea știe foarte bine că nu are nici o implicare Corina, pentru că eu m-am despărțit de ea. Sunt foarte fericit, o iubesc, o să avem un băiat împreună. Adică simt că pentru mine lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă și aș fi vrut ca și Anamaria să aibă parte de același lucru”.