Anamaria Prodan, interviu despre divorț. „Este o mare rușine. Și-a jefuit familia pentru amantă”

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este un subiect intens dezbătut de presa mondenă în ultimele săptămâni.

Recent au ieșit la iveală mai multe detalii despre viața antrenorului, care ar fi avut o amantă încă din anul 2017.

Anamaria Prodan a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV, după apariția unui articol în care se precizează că Laurențiu Reghecamf a cunoscut-o pe actuala iubită la o petrecere în Dubai.

În urma investigației, reiese că Laurențiu Reghecamf avea o relație cu actuala amantă încă din 2017. Tu de când ai aflat de relația lor?

Anamaria Prodan: „Habar nu am, nu mă interesează de când Laurențiu Reghecampf are amante. Noi l-am considerat tatăl și familia noastră până în momentul când a decis să plece. Cred că ar trebui să-l întrebați pe el. Este o mare, mare rușine. Eu rămân șocată de ceea ce văd în ziare. Ca să poți să faci ceva de genul ăsta la vârsta asta este impardonabil. Dar, repet, sunt alegerile lui Laurențiu Reghecampf și este de datoria lui să dea explicații, dacă are de dat explicații, măcar în fața lui Dumnezeu. Sau, dacă se poate uita în oglindă, mi-aș dori să dea un mesaj de scuze familiei lui.”

În acel articol se spune inclusiv că Reghe v-a blocat tuturor accesul la fondurile din Dubai. Este adevărat?

Anamaria Prodan: Cât despre bani, acces și așa mai departe, voi vorbi în instanță. Astea sunt strict problemele familiei. Laurențiu Reghecampf și-a jefuit familia pentru amantă.

Interviul integral este disponibil pe protv.ro.