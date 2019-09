Fotografia de peste 2 milioane de aprecieri. Cum s-a mai pozat Kim Kardashian. GALERIE FOTO

Kim Kardashian a strâns din nou peste două milioane de aprecieri pe Instagram cu două fotografii glamour în care își promovează noua colecție de lenjerie, ce urmează să fie lansată oficial pe 10 septembrie.

Inițial, vedeta și-a denumit colecția Kimono, după piesa tradițională japoneză ce datează din secolul al XIV-lea. Asta a înfuriat opinia publică japoneză, prin urmare Kim a fost nevoită să schimbe numele colecției în SKIMS Solutionwear.

Piesa pe care Kim Kardashian a purtat-o va costa 68 de dolari, notează Daily Mail.

Într-un interviu pentru WSJ Magazine, ea a spus că nu se aștepta să stârnească reacții negative cu denumirea „Kimono”, pentru că intențiile ei au fost „inocente”: „Aș fi prima persoană care spune "OK, bineînțeles, nu-mi vine să cred că nu m-am gândit la asta". Chiar am avut intenții inocente. Dar am zis "hai să ascultăm". Și chiar vreau să ascult”. Apoi a transmis printr-un comunicat faptul că poartă „un respect profund pentru semnificația kimonoului în cultura japoneză”.

Anterior, ea explicase că a ales numele Kimono deoarece i-a plăcut cuvântul de prima data când l-a auzit și credea că e o combinație frumoasă între numele ei și „ono”, despre care ea credea că vine de la cifra 1.