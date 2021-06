Kate Winslet spune că a refuzat să-i fie micșorată burta într-o scenă amoroasă din noul ei serial

Kate Winslet a cerut să nu îi fie retuşate ridurile în afişul care promovează noul serial difuzat de HBO, "Mare of Easttown", în pofida insistenţelor echipei de publicitate, relatează EFE.

"Ei îmi spuneau 'nu poţi apărea aşa', iar eu insistam 'oameni buni, ştiu câte riduri am în jurul ochilor, vă rog să nu le mai ştergeţi, puneţi-le la loc'", a asigurat actriţa ziarului The New York Times, cu câteva ore înainte să fie difuzat ultimul episod al acestei miniserii.

Winslet a explicat că a dat de două ori înapoi afişul departamentului de publicitate, deoarece faţa ei apărea mereu retuşată.

Iar în timpul filmărilor i-a interzis regizorului Craig Zobel să-i modifice corpul pe calculator corpul, în timpul scenei actului sexual.

La vizionarea scenei, regizorul a observat că actriţa afişa ceva mai multă burtică şi a promis că va ameliora imaginile.

"Să nu îndrăznești”, a exclamat Winslet.

Actriţa, care a primit laude de la critica de specialitate şi se poziţionează ca favorită pentru viitorul sezon al premiilor, a mărturisit că pentru a-l adapta cât mai bine la realitate a cerut ca personajul ei să nu fie deloc înfrumuseţat.

"Cred că acesta este motivul pentru ca lumea a interconectat atât de bine cu Mare. Pentru că nu au fost filtre", a spus Winslet reamintind că are 46 de ani.

"Este vorba de o femeie imperfectă (...) cu un corp şi o faţă proprii vârstei, vieţii sale şi locului în care trăieşte", a insistat actriţa britanică.

Câştigătoare a unui Oscar pentru cea mai bună actriţă în filmul "The Reader" (2008), Winslet interpretează în această miniserie o femeie detectiv, care încearcă să rezolve o crimă misterioasă, în timp ce se confruntă cu probleme familiale şi sentimentale într-o localitate rurală din Pennsylvania (SUA)

"Mare of Easttown" a obţinut critici excelente, iar episodul final a devenit cel mai vizionat program al platformei HBO Max.