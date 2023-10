Julia Fox uimește într-o rochie roșie îndrăzneață la Room to Grow Gala. Cum s-a îmbrăcat fosta iubită a lui Kanye West | FOTO

Fotomodelul a participat la gala de 25 de ani a organizației Room to Grow miercuri seară, în New York City. Fox, care și-a lansat recent carte de memorii Down the Drain, are o afinitate pentru tot ceea ce înseamnă moda de avangardă.

În ultima sa apariție vedeta a purtat o haină de blană până la genunchi de culoare burgundă și o rochie de piele roșie cu corset, extrem de decupată, care i-a lăsat pielea la vederea.

Vedeta Uncut Gems a asortat rochia cu o pereche de pantofi burgundy cu vârf ascuțit. Ea s-a abătut de la eyelinerul ei clasic și a purtat un machiaj lejer, dar de efect.

Gala Room To Grow îi celebrează pe donatorii și ambasadorii organizației care lucrează pentru a ajuta „familiile cu venituri mici care cresc copii în New York și Boston", conform People.

