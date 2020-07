Johnny Depp, un „dependent de droguri” şi un „misogin violent”. Care e poziția avocatului său

Johnny Depp este un dependent de droguri cu porniri violente şi un misogin care şi-a atacat soţia şi care foloseşte cuvinte grele atunci când vorbeşte despre femei, conform pledoariei finale a avocatului apărării Sasha Wass.

Pledoaria a fost susţinută luni în faţa unei instanţe londoneze unde se judecă procesul în care celebrul actor acuză un tabloid britanic de defăimare, transmite Reuters.

Starul seriei "Pirates of the Caribbean" a dat în judecată trustul de presă News Group Newspapers, care deţine publicaţia The Sun, şi pe unul dintre jurnaliştii angajaţi la acest trust, Dan Wootton, din cauza unui articol publicat în 2018 în care era prezentat drept "un bărbat care îşi bate soţia".

Atât Johnny Depp, 57 de ani, cât şi ultima lui soţie, actriţa Amber Heard, 34 de ani (cei doi au fost căsătoriţi în perioada 2015 - 2017), au depus mărturie în proces.

Depp a susţinut că nu a fost niciodată violent cu Amber Heard şi cu nicio altă femeie şi a precizat că fosta sa soţie este cea care îl ataca şi se comporta violent. De cealaltă parte, Amber Heard a descris multiple incidente în care susţinea că a fost agresată fizic de actor.

În concluziile asupra cazului prezentate de avocaţii apărării, care doresc să demonstreze că nu a fost vorba de o defăimare în articolul din 2018 pentru că Johnny Depp îşi bătea într-adevăr soţia, avocatul Sasha Wass l-a prezentat pe actor ca pe un "dependent de droguri fără speranţă" al cărui abuz de substanţe halucinogene, gelozie şi accese de furie l-au transformat într-un pericol real pentru partenera sa de atunci.

Ea a povestit că abuzul de droguri îl făcea pe Johnny Depp să nu-şi poată controla furia şi să se metamorfozeze într-un alter ego violent pe care chiar actorul îl numea "Monstrul" şi că amintirea acestor momente ar putea să fie ştearsă din memoria actorului de abuzul continuu de droguri şi alcool.

Invocând mesaje text şi e-mail în care Johnny Depp folosea cuvinte grele la adresa soţiei sale, sau chiar despre alte femei, avocatul Sasha Wass a sublinat că acesta este departe de a fi acel tip de "gentleman din sud", model de conduită pe care actorul a susţinut că l-a urmat mereu în viaţă.

Ea a citat din mesajele pe care Depp i le-ar fi trimis în 2013 prietenului său, actorului Paul Bettany, în care îi spunea că ar îneca-o şi i-ar da foc lui Amber Heard. Wass l-a mai acuzat pe Depp că ar fi "profund misogin" şi a precizat că gelozia actorului faţă de presupusele relaţii extraconjugale ale lui Amber Heard, printre care şi o relaţie cu miliardarul Elon Musk, ar fi reprezentat catalizatorul pentru numeroase episoade violente.

Conform publicaţiei The Mirror, Elon Musk a respins acuzaţiile lui Johnny Depp conform cărora ar fi avut o aventură cu Amber Heard în perioada în care aceasta era încă soţia starului din "Pirates of the Carribean".

În cadrul procesului, instanţa a putut examina un mesaj pe care Johnny Depp l-ar fi trimis unui prieten pe nume Christian Carino, şi în care ameninţa că îi va tăia o anumită parte anatomică lui Musk. Însă şeful Tesla şi SpaceX a luat în glumă ameninţarea, declarând pentru The New York Times: "Dacă Johnny vrea să ne batem în cuşcă, vă rog să mă anunţaţi". Elon Musk a precizat că relaţia sa cu Amber Heard a început după ce mariajul dintre actriţă şi Depp s-a încheiat.

Avocatul Sasha Wass a continuat prin a-l prezenta pe Johnny Depp ca pe un misogin care apelează la metodele "clasice" pentru a discredita o femeie - o acuză că era interesată doar de banii săi, că era o uşuratică şi o adulteră.

Ea a precizat că Amber Heard a respins acuzaţiile că l-ar fi înşelat pe Depp, chiar dacă aceste acuzaţii nu aveau nicio relevanţă în cadrul procesului. Ea a mai spus că Amber Heard este o actriţă de succes şi că este independentă din punct de vedere financiar.

Prin faptul că o acuză pe Amber Heard că l-ar fi atacat şi lovit, Johnny Depp încearcă să se prezinte în faţa instanţei ca victimă şi nu ca agresor, a mai susţinut Sasha Wass. Acuzat de violenţă şi de abuz de droguri, actorul a răspuns aruncând aceleaşi acuzaţii asupra fostei sale soţii.

Johnny Depp susţine că toate aceste acuzaţii sunt inventate, poziţie ce a fost confirmată şi de martorii pe care i-a adus în sprijinul său. Fosta sa parteneră de viaţă şi mamă a celor doi copii ai săi, Vanessa Paradis, precum şi actriţa Winona Ryder, cu care a fost logodit în anii '90, au declarat că actorul nu a fost niciodată violent şi că nu cred în acuzaţiile ce-i sunt aduse de Amber Heard.

Johnny Depp a fost victima abuzurilor comise de Amber Heard

Johnny Depp nu s-a comportat violent faţă de fosta sa soţie, Amber Heard, ci aceasta era cea care îl ataca, conform depoziţiei finale a avocaţilor actorului.

Deocamdată nu se ştie când va fi anunţată sentinţa.