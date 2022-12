John Bird a murit. Îndrăgitul comediant britanic a încetat din viață în Ajunul Crăciunului, la 86 de ani

Bird a murit "liniștit" la un azil de bătrâni din West Sussex, potrivit unui comunicat. Prietenul și partenerul său de comedie, Rory Bremner, a confirmat, de asemenea, moartea "unuia dintre marii noștri satirici".

Se pare că a murit în Ajunul Crăciunului, relatează The Guardian.

Bird a devenit cunoscut pentru sketch-urile interpretate alături de John Fortune și Rory Bremner în emisiunea satirică Bremner, Bird și Fortune, difuzată de Channel 4. Emisiunea a fost difuzată timp de 16 seriale, precum și emisiuni speciale unice, între 1999 și 2008. Comedianții au fost nominalizați la patru premii BAFTA și au câștigat premiul pentru televiziune în 1997 pentru munca lor în emisiunea „Rory Bremner, Who Else?”, de pe Channel 4. Bird, Bremner și Fortune au colaborat, de asemenea, în emisiunea BBC Now Something Else.

Bremner a adăugat că a fost "izbitor" faptul că Bird a murit în ajunul Crăciunului "la nouă ani, aproape la o zi" după Fortune, care a murit la 74 de ani în ajunul Anului Nou în 2013.

Într-o declarație care anunța moartea lui Bird se spunea că acesta a murit "liniștit" la azilul Pendean din West Sussex. O înmormântare în familie va fi urmată de o celebrare a vieții sale în noul an, a adăugat comunicatul.

Bird și Fortune au devenit cunoscuți cu sketch-urile lor de comedie The Long Johns. În piesele de teatru, care erau în mare parte improvizate, unul dintre cei doi actori portretiza întotdeauna o figură de rang înalt din viața publică care era intervievată de celălalt.

Sursa: The Guardian Etichete: , , , , Dată publicare: 28-12-2022 19:23