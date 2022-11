Actorul Leslie Phillips, care a dat vocea pălăriei vorbitoare din „Harry Potter”, a murit la 98 de ani

Moartea tristă a mult iubitului actor a fost confirmată marți, când agentul său, Jonathan Lloyd, a confirmat că a murit „liniștit în somn” luni, scrie publicația britanică.

Leslie a murit luni în urma unei lungi lupte cu boala, după ce a supraviețuit anterior la două accidente vasculare cerebrale.

Legendarul actor, este faimos pentru rolul său din Carry On , dar a jucat în zeci de filme, inclusiv în Harry Potter - unde a interpretat vocea pălăriei.

Twitter

După succesul din Carry On, Phillips a continuat să joace în Doctor in the House, Tomb Raider și Midsommer Murders.

Phillips a luptat și în cel de-al Doilea Război Mondial din 1943 ca locotenent secund în artileria regală.

Sursa: mirror.co.uk Etichete: , , , Dată publicare: 08-11-2022 17:23