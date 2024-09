John Ashton, actorul celebru pentru rolul din filmele din seria "Beverly Hills Cop", a murit la 76 de ani

Potrivit Associated Press, Ashton a murit joi în Fort Collins, Colorado, a anunțat familia sa într-un comunicat.

Într-o carieră care s-a întins pe mai mult de 50 de ani, Ashton a fost o figură obișnuită în seriale de televiziune și filme, inclusiv "Midnight Run", "Little Big League" și "Gone Baby Gone."

Dar în filmele "Beverly Hills Cop", Ashton a jucat o parte esențială a unui trio de neuitat. Deși Axel Foley al lui Eddie Murphy, un detectiv din Detroit care urmărea un caz în Los Angeles, era personajul principal, cei doi detectivi locali - Billy Rosewood (Judge Reinhold) și Taggart al lui Ashton - erau colaboratorii lui Axel.

Dintre cei trei, Taggart - "Sarge" pentru Billy - era detectivul cel mai temător, cel care respecta regulile. Dar, în mod regulat, era convins să participe la planurile lui Axel.

Ashton a jucat în primele două filme, începând cu originalul din 1984, și a revenit pentru reboot-ul Netflix, "Beverly Hills Cop: Axel F", lansat la începutul acestui an.

Ashton a interpretat un personaj mai lipsit de scrupule în comedia cu prieteni din 1988 a lui Martin Brest, "Midnight Run". El a fost vânătorul de recompense rival care îl urmărește și pe contabilul căutat al lui Charles Grodin în "The Duke", în timp ce acesta se află în custodia lui Jack Walsh al lui Robert De Niro.

Vorbind în iulie pentru Collider, Ashton și-a amintit de audiția cu De Niro. "Bobby a început să-mi dea aceste chibrituri, iar eu m-am dus să le iau, iar el le-a aruncat pe podea și s-a holbat la mine", a spus Ashton. "M-am uitat la chibrituri, mi-am ridicat privirea și am spus: "Du-te dracului", iar el a spus: "Du-te dracului și tu". I-am spus, 'Du-te -- singur.'

Știu că toți ceilalți actori le-au luat și i le-au înmânat și am aflat imediat ce am plecat că a spus: "Îl vreau pe el", pentru că voia ca cineva să-i țină piept."

