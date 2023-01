Jeremy Renner, grav accidentat. Actorul cunoscut din seria Marvel este în stare critică

„Putem confirma că Jeremy se află într-o stare critică, dar stabilă, după ce a suferit un accident cauzat de vremea nefavorabilă. Familia lui este alături de el şi primeşte îngrijiri", a confirmat reprezentantul lui Renner pentru Variety.

Renner deţine de câţiva ani o casă în comitatul Washoe, Nevada, potrivit Reno Gazette Journal.

Acea zonă din nordul Nevada a fost afectată de ninsori abundente din cauza unei furtuni care a avut loc în ajunul Anului Nou.

Pe 13 decembrie, Renner a publicat pe Twitter o fotografie cu o zonă înzăpezită, scriind: „Ninsoare din zona Lacului Tahoe nu este o glumă".

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Renner a jucat în mai multe proiecte Marvel personajul Clint Barton/ Hawkeye începând cu filmul „Thor"din 2011. Pe lângă faptul că este un Avenger, Renner a jucat în numeroase blockbustere, inclusiv două filme din seria „Mission: Impossible", „Arrival", „American Hustle" şi „28 Weeks Later". El a fost, de asemenea, nominalizat la două premii Oscar, inclusiv un rol secundar pentru „The Town" şi cel mai bun actor pentru rolul din „The Hurt Locker". În prezent, joacă în serialul „Mayor of Kingstown" de Taylor Sheridan, al cărui sezon doi debutează în ianuarie. De asemenea, va apărea într-un serial la Disney Plus în 2023, numit „Rennervations".

Dată publicare: 02-01-2023 09:19