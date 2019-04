Înainte să fie ucis, rapperul Nispey Hussle se pozase cu un copil. Ultimul său mesaj FOTO

Fotografii l-au surprins în timp ce strângea mâna cu alți spectatori, zâmbitori. În cursul zilei, el a mers la magazinul său de haine din Los Angeles, unde s-a fotografiat cu copil.

Nipsey Hussle: Rapper seen at basketball game day before his murder https://t.co/ZdvqYwfCEp pic.twitter.com/P06MeoeOIA

La scurt timp, însă, Nipsey Hussle a fost împușcat mortal. Potrivit poliției, atacatorul i-a provocat răni la nivelul capului și toracelui. Luni, rapperul – Ermias Asghedom - urma să se întâlnească cu mai mulți reprezentanți ai Poliției din Los Angeles, pentru a discuta despre violența de pe străzi, scrie Daily Mail.

Cu câteva momente înainte să fie împușcat, rapperul scrisese pe Twitter: „E o binecuvântare să ai inamici puternici.”

Nipsey Hussle a crescut în sudul orașului Los Angeles și vorbea adesea în interviuri despre viața de pe „străzi” și despre conflictele dintre diverse grupări.

După moartea lui Nipsey Hussle, numeroase persoane s-au adunat în parcarea magazinului acestuia, pentru a-i aduce un ultim tribut. Totodată, artiști precum Drake, Rihanna și J.Cole au transmis condoleanțe.

His last pictures???? things like this scare tf out of me. I'm soooo sorry @NipseyHussle this shouldn't have never happened to you. ???????? pic.twitter.com/rVYo7s8S8Q