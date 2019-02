Ieșire nervoasă a unui câștigător de Oscar după ce s-a anunțat cel mai bun film al anului

Spike Lee, regizorul filmului “BlacKkKlansman” aflat în cursa pentru titlul de cel mai bun film, a avut o ieșire nervoasă în momentul în care Julia Roberts a anunțat că “Green Book” este marele câștigător al serii.

Potrivit unor jurnaliști prezenți la gală, Spike Lee s-a ridicat nervos din scaun și a mers în spatele sălii, el așezându-se cu spatele pe durata discursurilor câștigătorilor, scrie IndieWire.

“Pete Hammond, care a fost prezent în Kodak Theatre, a relatat că era clar că Lee era furios, s-a ridicat și a mers în spatele sălii. Apoi, s-a întors și a părut să aibă o discuție aprinsă cu Jordan Peele, care era în spatele său. S-a plimbat pe culoar și s-a dus din nou în spatele sălii. Când a revenit, a întors spatele la scenă, în timpul discursurilor”, relatează Deadline.

Andrew Dalton, de la Associated Press, a povestit la rândul său scena: “Spike Lee era vizibil nervos când ‘Green Book’ a fost anunțat drept câștigător. A dat din mâini în semn de dezgust și părea că vrea să plece din sală. S-a întors la locul său când discursurile s-au încheiat”.

Spike Lee was visibly angry when "Green Book" was announced as the winner of best picture at the Oscars, waving his arms in disgust and appearing to try to storm out of the Dolby Theatre before he was stopped at the doors. He returned to his seat when the speeches were over.