„Faptul că am o formă de ADHD”, a spus Klum în interviul publicat miercuri, 11 martie, când a fost întrebată ce este un lucru pe care mulți oameni nu îl știu despre ea, potrivit People.

ADHD, abreviere de la tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, este o tulburare de dezvoltare frecventă în care persoanele pot avea dificultăți în a-și menține atenția, pot deveni hiperactive chiar și în momente nepotrivite și pot acționa impulsiv, potrivit Institutului Național de Sănătate Mintală.

„ADHD este superputerea mea”

„Văd ADHD-ul ca pe ceva pozitiv, pentru că îmi permite să fac mai multe lucruri în același timp. Este superputerea mea”, a continuat Klum.

În altă parte a interviului, vedeta show-ului Germany’s Next Top Model a explicat cum consideră această tulburare una dintre cele mai mari forțe ale sale.

„Poate este instinct – sau doar propria mea idee. Sunt foarte hiperactivă din cauza ADHD-ului meu. Pot face o mie de lucruri diferite în același timp. Lucrez la multe proiecte simultan și continui să accept tot mai multe”, a spus ea.

Heidi Klum: „Nu trebuie să te ascunzi la 50 de ani”

Vara trecută, înainte de revenirea sa în sezonul 21 al emisiunii Project Runway, Klum a vorbit pentru revista PEOPLE despre modul în care continuă să profite la maximum de viață.

„Sunt dependentă de muncă. Am fost atât de concentrată pe emisiunile la care lucrez și pe faptul că tot ce iese din ele arată bine. Îmi iubesc munca”, a spus ea despre numeroasele sale roluri.

Pe măsură ce înaintează în vârstă, nu are de gând să se oprească sau să se schimbe pentru a se potrivi ideilor altora despre cum ar trebui să se comporte femeile de peste 50 de ani.

„Cea mai mare concepție greșită despre a avea peste 50 de ani este că ai ieșit din joc. Nu ai ieșit din joc. Suntem foarte vizibile pentru toată lumea. Nu te ascunde la 50 de ani. Frumusețea este într-o continuă schimbare, iar eu sunt aici pentru această schimbare. Dacă totul ar fi mereu la fel, viața ar fi plictisitoare”, a spus Klum.