Harry Styles, întâmpinat de o mulțime de fane la Festivalul de Film de la Veneția | GALERIE FOTO

Au urmat protagoniștii din pelicula "Don't Worry Darling", al cărui scenariu e la concurență cu zvonurile depre incidentele care ar fi avut loc pe platoul de filmare.

Cântărețul Harry Styles a fost așteptat de o mulțime de fane pe covorul roșu de la premiera filmului "Don't Worry Darling", prezentat la Veneția în afara competiției oficiale. Artistul, mai cunoscut pentru cariera sa muzicală, susține că se simte la fel de bine și în fața camerelor de filmat.

Harry Styles, cântăreț și actor: Fac muzică de mai multă vreme, așa că mă simt puțin mai confortabil (pe scenă). Dar ceea ce-mi place la actorie e că habar nu am ce fac și e chiar distractiv.

Dar filmările au fost marcate de zvonuri despre tensiunile dintre regizoarea Olivia Wilde și actrița Florence Pugh, care joacă rolul principal feminin. De altfel, cea din urmă și-a făcut apariția doar la premieră și nu a stat de vorbă cu presa pe larg. Ambele au refuzat, totuși, să comenteze bârfele despre o eventuală ceartă care le-ar fi afectat relația.

Al doilea film regizat de Olivia Wilde în carieră, "Don't Worry Darling" este un thriller care spune povestea unui cuplu perfect, care trăiește într-o comunitate experimentală în deșertul american, la jumătatea secolului trecut.

Tot luni, dar în cadrul competiției principale de la Veneția, a avut loc premiera filmului "Banshees of Inisherin" cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale. Acțiunea peliculei are loc pe o insulă din vestul Irlandei și îi are în centru pe Padraic și Colm, doi prieteni foarte buni a căror relație are de suferit dupa ce Colm decide brusc să pună capăt prieteniei lor.

Gleeson și Farrell au mai jucat împreună, în urmă cu 15 ani, în comedia neagră "In Bruges", regizată tot de Martin McDonagh.

Martin McDonagh, scenarist/regizor: Am vrut să-i aduc pe tipii ăștia doi din nou împreună, pentru că am colaborat de minune în "In Bruges" și am vrut întotdeauna să mai facem ceva împreună. Dar să filmăm în Irlanda e deja ceva maiestuos și frumos, cred.

Filmul e unul dintre cele 23 care participă în competiția principală a Festivalului de la Veneția, care se va încheia pe 10 septembrie, cu ceremonia de decernare a Leului de Aur.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 06-09-2022 07:46