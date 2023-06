"Groapa", noul serial de la PRO TV. Din distribuție fac parte Monica Bîrlădeanu, Dana Rogoz, Alex Conovaru și Marius Manole

În noul serial cu actori remarcabili, numit "Groapa", acțiunea are loc pe malul Dunării, la Giurgiu.

Filmările pentru serialul "Groapa", ce are la baza un format turcesc de succes - "Ciukur", au început în urma cu o săptămână.

Daniel Nuță, actor cunoscut în cinematografia internațională, va interpreta personajul principal, Sasha.

Daniel Nuță, actor: "Face parte din această familie mare care controlează un oraș și nu e neapărat de accord cu toate acțiunile pe care ei le fac și se creează o mică distanță între ei. Mă bucur de întâlnirea cu oamenii din producție, pentru că mi-am dorit mult să lucrez cu ei, să fiu aici, să fac parte din trustul ăsta".

În serial va juca si Monica Bârlădeanu.

Monica Bârlădeanu, actriță: "Mă cheamă Manuela Vlahu în 'Groapa'. Sunt din familia centrală a acestui serial care e o saga de familie. Manuela e un personaj destul de atipic pentru acest peisaj de familie, în sensul că vă fi pata de culoare. O femeie destul de extravagantă pentru acest stil de familie".

Din distributie mai fac parte și Alexandru Conovaru, Marius Manole, Dana Rogoz, Antonia Scutaru sau Ioana Brumar.

Realizatorii promit că serialul "Groapa" va avea calitatea cinematografică deja cunoscută de către cei de acasă.

Millo Simulov, regizor și producător: "Din perspectiva asta a imaginii, faptul că am venit în Giurgiu și am găsit acest oraș care are o patină a lui, oriunde te uiți ai un feeling, toate clădirile, toată rugina, vase, apa... Și natura e diferită aici. Și din perspectivă tehnică, o imagine diferită, ancorată într-un realism dur, subiectul nostru e destul de dur, ancorat în real, în autentic. Nu vrem să pierdem din vedere acest autentic pe care l-am găsit aici și din care ne inspirăm".

Serialul "Groapa" va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO începând din această toamnă.

