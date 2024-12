Georgiana Ene este câștigătoarea MasterChef 2024. Pleacă acasă cu 75.000 de euro

Câștigătorul a fost anunțat, în premieră, în direct la TV. Lupta cea mare s-a dat între Gabriel Șerban, 34 de ani, șef de bancă și Georgiana Ene, 45 de ani, care locuiește în Barcelona.

Georgiana Ene a primit titlul de MasterChef România 2024 și un cec în valoare de 75.000 de euro.

Cine este câștigătorul MasterChef 2024

Georgiana Ene are 45 de ani și este stabilită de 8 ani în Barcelona, unde lucrează ca Sales Manager.

Se descrie ca fiind ambițioasă, perfecționistă, creativă și pozitivă. Lupta cu o boală grea în urmă cu 6 ani i-a schimbat perspectiva asupra vieții, făcând-o mai determinată și mai dornică să trăiască fiecare moment la maximum.

Într-un interviu oferit exclusiv pentru PRO TV, aceasta a povestit cum și-a descoperit pasiunea pentru gătit:

„Povestea mea cu bucătăria a început de mult, de mică îmi plăcea să stau în bucătărie, doar că, eu am făcut-o mai mult de nevoie, pentru că eram fițoasă la mâncare. Îmi place să studiez mult și să aflu ceea ce este în spatele produsului final și am văzut multe programe de gătit, pe care îmi place să le recreez. De când a început MasterChef, am mâncat fiecare ediție pe pâine”, a povestit ea.



