George Clooney, premiat pentru întreaga activitate. Cea mai mare realizare a actorului

"Copiii sunt cea mai mare realizare a mea" - spune actorul George Clooney - ”nu rolurile, nu filmele premiate cu Oscar, nu proiectele umanitare”.

Institutul American de Film i-a decernat joi seară, la Los Angeles, premiul pentru întreaga activitate.

La numai o zi după ce gemenii lui, Ella şi Alexander, au împlinit un an, George Clooney a mai avut o petrecere în agendă: una de-a dreptul fabuloasă,prin anvergură şi calitatea oaspeţilor.

Trofeul propriu-zis i-a fost înmânat de legenda cinematografiei americane Shirley McLaine, iar printre cei care au rostit discursuri bine ticluite s-a numărat şi tatăl laureatului, Nick Clooney.

Momentul culminant a fost turul de onoare al sălii ticsite de staruri. Pe un fundal sonor asigurat de şlagărul lui Sinatra - "Fly me to the moon", mixat cu aplauze furtunoase, Clooney şi-a salutat pe rând invitaţii.

La final, sărutul soţiei lui, Amal, l-a despăgubit pentru turul de forţă.

În fata ziariştilor, ca orice părinte, Clooney s-a lăudat cu odraslele. Venite din partea unui fost burlac convins, acum în vârstă de 57 de ani, destăinuirile au fost de-a dreptul înduioşătoare.

Reporter: Care consideri că e principala ta realizare?

George Clooney: Păi, nu e chiar o realizare de-a mea, e mai mult o combinaţie între reuşita noastră comună şi noroc.. Şi vorbesc de cei doi poznaşi de acasă. E magic şi foarte amuzant să ai de-a face cu ei. Onoarea care mi se face aici e formidabilă, dar acasă e distracţia adevărată...

Reporter: Şi cu ce-şi umplu timpul doi copii de un an? Studiază deja dreptul internaţional?

George Clooney: Da, desigur, chiar îi duce capu'. Acum când am plecat i-am lăsat în roba şi cu peruci albe, aşa că... Ne confruntăm şi noi cu toate provocările prin care trece orice familie, vrei să te asiguri că îţi sunt copiii în siguranţă, sănătoşi şi speri să le dezvolţi latura empatică, să devină fiinţe capabile de compasiune.

Şi dacă tot l-au prins cu chef de vorbă, jurnaliştii l-au tras de limbă în legătură cu nunta prinţului Harry, la care soţii Clooney au fost invitaţi de seamă.

”Nu, n-am făcut pe barmanul. Au circulat o droaie de poveşti. Am auzit că am dansat cu toată lumea. Cu mireasa, mai ales.

Hm, n-am dansat şi nici n-am făcut concurs de nimerit paharele cu mingea de ping pong”, a spus actorul.

