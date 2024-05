George Clooney împlinește 63 de ani. Detaliile neștiute despre viața celebrului actor. GALERIE FOTO

Potrivit unui comunicat din luna martie, „filmul emoționant despre maturitate” îi are în distribuție și pe Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup și Riley Keough și este co-scris de actrița Emily Mortimer, potrivit People.

Proaspăt regizor al dramei sportive The Boys in the Boat de anul trecut, George va apărea în curând în alte două proiecte programate pentru o lansare în 2024: comedia de familie IF a regizorului John Krasinski, dând voce personajului Spaceman, și Wolfs, mai târziu în acest an, alături de prietenul și colaboratorul său apropiat Brad Pitt.

George și Amal, în vârstă de 46 de ani, un avocat internațional de renume în domeniul drepturilor omului, s-au căsătorit în 2014 și vor sărbători a zecea aniversare a căsătoriei în luna septembrie a acestui an.

Cei doi se însoțesc în mod regulat la evenimentele din jurul carierelor lor de succes, cum ar fi gale de decernare a premiilor, premiere, și nu pot rezista tentației de a se tachina unul pe celălalt din când în când.

„Mă aflu aici în Veneția cu soțul meu; el este o stea în ascensiune”, a glumit Amal în fața mulțimii la Premiile DVF din 2023, în timp ce accepta Premiul DVF Leadership Award, înainte de a continua să împărtășească o poveste despre ceea ce înseamnă orașul italian pentru ei ca și cuplu, și anume, locul care s-au căsătorit.

Salma Hayek i-a urat „La mulți ani” celebrului actor pe rețelele sociale, printr-o postare inedită.

