George Baicea susține un concert în București, în cadrul evenimentelor ”Trocadero Blues Nights”

Ca de fiecare dată, George Baicea va avea şi un invitat incognito, care va fi anunţat în perioada următoare de către organizatorii evenimentului.

George Baicea are cea mai solidă şi inventivă secţie ritmică de la noi: Cătălin Răsvan – chitară bas şi contrabas, doctor în muzică, profesor universitar la Conservatorul din Bucureşti, compozitor şi instrumentist în diverse formule celebre de jazz, blues şi rock; Nicu Georoiu – percuţie, rafinat toboşar, cu un extraordinar simţ al ritmului, cu multă inventivitate, sârguinţă şi umor subtil - se arată într-un comunicat de presă.

„Please, let’s all give a round of applause fro these extraordinary musicians which were on stage before us, (BAICEA BLUES BAND opened the evening) I insist, let’s applaud them, they were really extraordinary!” (Coco Montoya)

Mai multe detalii despre acest concert găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

