FOTO. Kim Kardashian a purtat o bijuterie de peste 200.000 dolari, care a fost a Prințesei Diana. Unii, revoltați de decolteu

Arhiva ei personală include comori de muzeu, cum ar fi brățara Lorraine Schwartz cu diamante și jad a lui Elizabeth Taylor, iar în 2022 a cumpărat chiar pălăria albă purtată de Michael Jackson în videoclipul din 1988 al piesei "Smooth Criminal" pentru a completa costumul de Halloween al fiicei sale North.

Dar, în urmă cu câteva zile, la Gala LACMA Art+Film din Los Angeles, Kardashian a debutat cu un alt artefact cultural: un pandantiv în formă de cruce cu diamante, care a fost cândva favoritul Prințesei Diana.

Potrivit CNN, Kardashian a cumpărat piesa pentru 163.800 de lire sterline (aproximativ 212.000 de dolari) în ianuarie 2023, în ultimele cinci minute ale unei licitații Sotheby's.

Aceasta a fost prima ei apariție în public cu colierul, de la moartea Dianei în 1997.

Diamantele cântăresc aproximativ 5,25 karate, crucea măsoară 5,4 inci pe 3,7 inci și a fost realizată de Garrard, bijutierii curții britanice, la începutul secolului XX.

Bijuteria a fost cumpărată în anii 1980 de către defunctul om de afaceri palestiniano-britanic Naim Attallah, care, potrivit Sotheby's, i-a împrumutat piesa Dianei de mai multe ori - mai ales, pentru o gală de caritate din 1987 în sprijinul Birthright, o organizație care lucrează pentru protejarea drepturilor omului în timpul sarcinii și nașterii, unde a asortat piesa vie cu o rochie asortată din catifea maro Catherine Walker.

Kardashian a stilizat colierul diferit, scurtând semnificativ lanțul de perle și purtându-l alături de un teanc de bijuterii, inclusiv un choker cu șase șiruri de perle. În loc să își coordoneze ținuta cu nuanța de ametist, Kim a folosit piesa pentru a injecta un strop de culoare în look-ul ei alb.

Dar adâncimea decolteului rochiei sale și proveniența crucii în stil renascentist au divizat opiniile online, unii susținând că tăietura riscantă nu se potrivește cu simbolul religios.

VEDEȚI mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus!

Alții sunt dezamăgiți de capacitatea lui Kardashian nu numai de a avea acces la aceste relicve istorice, dar și de a le purta și de a risca să le deterioreze.

"De ce îi mai oferim acestei femei moșteniri prețioase precum colierul Dianei, după ce a rupt rochia lui Marilyn?", a scris cineva pe Instagram.

Cu toate acestea, în 2022, Ripley's Believe It Or Not! a emis o declarație prin care respingea afirmațiile conform cărora rochia Marilyn Monroe pe care i-a împrumutat-o lui Kardashian pentru Met Gala ar fi fost "în vreun fel" deteriorată.

Rămâne de văzut dacă Kardashian va continua să poarte pandantivul sau dacă acesta va fi depozitat în vasta ei garderobă.

Când megastarul a cumpărat piesa, anul trecut, Kristian Spofforth, șeful departamentului de bijuterii de la Sotheby's din Londra, a declarat că este încântat de noul proprietar.

"Este o bijuterie îndrăzneață prin dimensiunea, culoarea și stilul său, care nu poate să nu facă o declarație vibrantă, fie că este vorba de credință sau de modă - sau chiar ambele", a transmis el într-un comunicat de presă. "Suntem încântați că această piesă și-a găsit o nouă viață în mâinile unui alt nume celebru la nivel mondial."

