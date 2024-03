FOTO. Imagini de neratat cu un cântăreț celebru, câștigător de 5 premii Grammy. Cum a apărut la Paris

Sam Smith, interpret al hit-ului ”Unholy”, în vârstă de 31 de ani, a făcut paradă cu picioarele dezvelite, îmbrăcat într-un ansamblu bizar, în timp ce mergea cu un băț de lemn.

Cântăreațul și-a arătat tatuajul colorat de pe coapsă în timp ce mergea cu picioarele goale, asociind lenjeria de corp din tartan cu niște șosete înalte până la genunchi, de culoare roșu aprins și negru și niște tocuri cu platformă din tartan verde închis.

Getty

În partea de sus au optat pentru un pulover simplu verde pe care l-au purtat sub o eșarfă roșie.

Sam a completat look-ul cu o eșarfă ciudată pe cap, care se potrivea cu modelul lenjeriei de corp și se prelungea cu o eșarfă neagră transparentă care le acoperea jumătate din față - notează Daily Mail.

Getty

Apoi, Sam Smith a optat pentru un look gotic, vedeta acoperindu-se cu o rochie neagră .... ruptă.

Rochia lungă până la podea avea straturi de țesătură cu volane și rupturi, asortată cu o geantă de mână din piele neagră.

Getty

Acoperindu-și complet ochii, Sam a purtat o coafură neagră elaborată cu bijuterii.

Getty

Câștigător a cinci premii Grammy, Smith se întâlnește cu Christian Cowan din ianuarie 2023, după ce s-a cunoscut la realizarea costumelor pentru videoclipul piesei ”I'm Not Here to Make Friends”.

Christian, a cărui clientelă este reprezentată de vedete de primă mână precum Lady Gaga, Jennifer Lopez, Cardi B și Heidi Klum, și-a confirmat idila cu Sam printr-un sărut în ianuarie 2023, în timp ce cei doi se plimbau împreună, braț la braț, în New York.

Sursa: Daily Mail
Dată publicare: 02-03-2024 20:51