FOTO. Actriţa Alicia Silverstone a pozat goală pentru organizaţia PETA: ”Prefer să merg goală decât să port animale”

Vedeta americană de cinema Alicia Silverstone a pozat goală pentru People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), cea mai cunoscută organizaţie pentru apărarea drepturilor animalelor din lume.

Actriţa în vârstă de 46 de ani - care a devenit vegană în 1999 - a declarat că ar prefera să stea dezbrăcată decât ”să poarte animale”, potrivit Agerpres, care citează contactmusic.com.

"Eu nu mă dezbrac niciodată, la televizor, în filme, niciodată, dar am făcut-o pentru PETA, pentru că atât de mult contează acest lucru pentru mine", explică Alicia Silverstone în videoclipul PETA.

De asemenea, actriţa a încurajat publicul să caute alternative la piele.

"Cantitatea de resurse, apă, hrană, combustibil pentru transport, energie, utilizate la fabricarea pielii sunt extraordinare. Pur şi simplu nu este sustenabil. Pământul nu poate face faţă", a adăugat ea.

Alicia Silverstone şi-a exprimat de numeroase ori de-a lungul anilor susţinerea pentru drepturile animalelor şi a reiterat că niciodată nu va "purta animale", în nicio circumstanţă.

"Prefer să merg goală decât să port animale", a subliniat ea.

Actriţa a declarat anterior că veganismul i-a "revoluţionat lumea".

De asemenea, ea a explicat cum a ajuns să dezvolte o pasiune atât de mare pentru apărarea drepturilor animalelor.

"M-am uitat la documentarul 'The Witness', m-am uitat la câinele meu, Sampson şi m-am gândit: 'Dacă nu sunt dispusă să te mănânc, cum pot continua să mănânc aceste alte creaturi care au aceeaşi dorinţă de a trăi, care sunt la fel de amuzante şi au aceeaşi reacţie la durere ca şi câinii mei?' ", a povestit vedeta din filmul "Clueless" ("Liceenele din Beverly Hills").

"Am devenit vegană pentru animale, însă transformarea din punct de vedere al sănătăţii, pe care am experimentat-o şi pe care continui să o experimentez, a fost extraordinară. Acest lucru mi-a revoluţionat lumea la 21 de ani şi mi-a modelat extrem de mult viaţa şi cariera", a adăugat actriţa care a publicat două cărţi de bucate intitulate "The Kind Diet" şi "The Kind Mama".

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 21-12-2022 11:21