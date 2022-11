Protestatari nud în Australia. Mii de persoane au pozat în pielea goală pe o plajă cunoscută din Sydney | VIDEO

Aproximativ 2.500 de persoane au pozat în pielea goală, sâmbătă, pe plaja Bondi din Sydney.

Fotografiile au fost făcute de artistul american Spencer Tunick, în încercarea de a atrage atenţia asupra cancerului de piele, relatează Reuters.

Today, Saturday the 26th of November, 2022 at the pinnacle of #NationalSkinCancerActionWeek

@SkinCheckChampions and @SpencerTunick invited 2500 people to #StripOffForSkinCancer. Participants paid homage to the lives lost from Skin Cancer in Australia. https://t.co/Dwvy0ASK1K pic.twitter.com/xYd9OjwkUp