Formațiile Monuments și Kalandra cântă în deschiderea concertului Leprous din București, de la Arenele Romane

Monuments (Marea Britanie) este cea de-a doua trupă invitată alături de Kalandra (Norvegia) să deschida concertul Leprous din 4 martie 2023 de la București, care are loc în cea de-a doua ediție „ARTmania Evenings”.

Concertul Leprous are loc în cadrul turnelui ”APHELION European Tour 2023”, pentru promovarea celui de-al 7-lea album al trupei.

Cele două formații invitate vor încânta publicul cu show-uri progressive metalcore/djent și pop alternativ, rock, dar și influențe folk nordic.

Leprous revin la Bucuresti ca parte a turneului de promovare a celui de-al șaptelea album al trupei, „Aphelion”, mixat de Adam Noble (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves) și masterizat de Robin Schmidt (The 1975, Placebo).

După cum îi spune și numele, „Aphelion” (punctul cel mai îndepărtat de Soare) reprezintă metaforic un loc retras, departe de forfota societății. Un loc sigur în care artistul se refugiază pentru a se îngriji de mintea și sufletul lui, pentru a face pace cu anxietatea care l-a acaparat.

„Aphelion” este un album song-by-song, așa cum declară membrii trupei, potrivit unui comunicat, înregistrat în momente diferite și studiouri diferite, ”o alegere care le-a adus o provocare în a găsi un sound unificator”.

Într-o lume în care genul progressive oferă publicului o varietate de opțiuni, este nevoie de mult curaj și de multă personalitate pentru a aborda subiecte personale și de a deveni vulnerabil în fața publicului.

MONUMENTS (UK)

Formată în 2007, trupa de progressive metal din Marea Britanie a trecut printr-o serie de schimbări în ultimul deceniu de activitate, perfecționându-și stilul și ducând calitatea muzicii lor la cele mai înalt standard.

Pe cel de-al patrulea album de studio al trupei, „In Stasis”, grupul reunește cele mai bune elemente ale acestui nou capitol din povestea lor. Implicarea noului vocal, Andy Cizek, arată noi valențe ale grupului în ceea ce privește scrierea pieselor.

Kalandra (NO)

Fondată în urmă cu peste un deceniu, Kalandra este o trupă cu influențe de folk nordic, care compune melodii eterice despre peisaje muzicale crude și ciudate.

În ultimii 10 ani, trupa și-a rafinat soundul propriu, devenind o prezență constantă a scenei norvegiene, aceștia deschizand concerte pentru trupe ca Seigmen, Wardruna și Eivør.

Ulterior, Kalandra a semnat cu casa de producție ByNorse Music și a lansat primul album „The Line” (2020), un album cu amestec puternic de pop alternativ si rock.

Fanii serialelor vor recunoaște cu siguranță amprenta muzicală unică a celor de la Kalandra, trupa compunând două piese pentru cunoscutul serial nordic „Beforeigners”. De asemenea, pasionații de jocuri își vor aduce aminte de soundtrack-ul seriei „Kingdom Two Crowns”.

Seria de concerte reunite sub marca „ARTmania Evenings” aduce în fața publicului trupe care s-au remarcat în ultimii 10 ani, în zona subgenurilor rock și metal (progressive, avant-garde metal, djent etc.).

Biletele s-au pus deja în vânzare.

