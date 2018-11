Formația Fierbințeanu lansează albumul ”The Great Scheme of Things”

Formația Fierbințeanu lansează, la început de noiembrie, albumul ”The Great Scheme of Things” – disponibil în format digital, CD și casetă audio.

Lansarea va fi marcată de un concert care va avea loc vineri, 23 noiembrie, de la ora 19.30, la Centrul Național al Dansului – Sala Stere Popescu.

Vor fi prezentate LIVE piese de pe album, precum și alte secvențe sonore, într-un show conceput de Gabriela și Cristian Fierbințeanu, împreună cu coregrafele Smaranda Găbudeanu și Cristina Lilienfeld de la Asociația Petec.

Muzica de pe album a fost compusă, înregistrată și produsă în ultimii 3 ani, timp în care „The Great Scheme Of Things” a fost prezentat ca spectacol de dans contemporan în festivaluri de gen. De asemenea, au fost lansate sub formă de videoclip trei dintre piesele de pe album.

Fierbinteanu - Adore from Cristian Fierbinteanu on Vimeo.

Fierbințeanu este un duo art-pop format din Gabriela Fierbințeanu (voce) și Cristian Fierbințeanu (computer, bass, voce).

Formația a realizat mai multe albume și a cântat pe unele dintre cele mai importante scene europene (Berlin Konzerthaus, Berghain etc).

Producțiile Fierbințeanu au fost prezentate și premiate în festivaluri de dans contemporan, film și creație audio.

”The Great Scheme of Things” este un nou concept, interdisciplinar pentru Fierbințeanu, cuprinzând un album muzical, un spectacol coregrafic cu elemente vizuale și de teatru, un concert și un film experimental alcătuit din videoclipurile pieselor de pe LP. De asemenea, „The Great Scheme Of Things” poate lua și forma unei instalații-performative sau a unui proiect editorial.

Muzica de pe album a fost compusă, înregistrată și produsă în ultimii trei ani, pe baza acesteia fiind construit și spectacolul „The Great Scheme Of Things”, care va fi prezentat la jumătatea lunii noiembrie 2018 la Bakelit Budapesta.

Avanpremiera spectacolului a avut loc în ediția pilot a Bienalei Regionale de Coregrafie desfășurată în noiembrie 2016 la Centrul Național al Dansului București. „The Great Scheme Of Things” a fost prezentat și în festivalurile Like CNDB 2017, Sezon de Dans Contemporan București în mișcare și 11plus1 contemporan Independent - Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova.

„The Great Scheme Of Things” este un mesaj adresat umanității, incluzând asumarea reacțiilor unui astfel de gest făcut în timpul prezent. Autorii țintesc grandiozitatea filarmonică folosind o estetică pop-punk, instrumentele fiind realitățile, credințele și iluziile vieții umane, primordiale și moderne: iubirea, drepturile civile, pornografia, socialismul și capitalismul, Dumnezeu, Satan, Elvis, New York-ul etc.” - se arată într-un comunicat de presă.

Dintre videoclipurile deja lansate, ”Adore” a fost prezentat în festivalurile Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF) 2017 și Bucharest International Experimental Film Festival (BIEFF) 2018, în timp ce ”Corporate America” a primit premiul I la concursul Next On Stage organizat de TIFF, Fierbințeanu urmând să performeze la TIFF 2019.

„People, You Will Not Understand Us!” a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip la Filmul de Piatră în 2017, în timp ce videoclipurile „Next Revolution, Please!” și „Consumers”, încă nelansate oficial, au fost prezentate la BIDFF 2018 și, respectiv, la BIEFF 2018.

Nu în ultimul rând, piesele „Adore” și „Next Revolution, Please!“ au fost selecționate la festivalul Phonurgia 2018, care a avut loc la Paris, la Bibiliothèque Nationale de France, fiind pentru prima dată când un artist român intră în portofoliul acestui festival de creație sonoră.

Site oficial: www.fierbinteanu.com

Bandcamp: https://fierbinteanu.bandcamp.com

Video: https://vimeo.com/fierbinteanu

