Filmul anului 2024. Oamenii se înghesuie în cinematografe să îl vadă

"Inside Out 2", filmul plin de emoţie al Disney şi Pixar, este primul film al anului care atinge 1 miliard de dolari la box office la nivel mondial, scrie Variety.

După 19 zile de la lansare, continuarea animaţiei a avut încasări de 469,3 milioane de dolari în America de Nord şi de 545,5 milioane de dolari la nivel internaţional, pentru un total de 1,015 miliarde de dolari la nivel mondial. Este unul dintre cele 11 filme de animaţie care au intrat în clubul miliardarilor de dolari (dintre care opt sunt titluri Disney) şi este cea mai rapidă lansare de animaţie care a reuşit acest lucru.

Când "Inside Out 2" a intrat în cinematografe la 14 iunie, filmul a spulberat aşteptările cu 151 de milioane de dolari pe piaţa internă şi a depăşit "Dune: Part 2" (711 milioane de dolari) ca cel mai bun debut al anului. A fost, de asemenea, primul film de la "Barbie" (162 de milioane de dolari) din iulie anul trecut care a debutat cu peste 100 de milioane de dolari. De atunci, cel de-al doilea "Inside Out" şi-a păstrat primul loc în clasament timp de trei weekenduri consecutive şi a devenit filmul cu cele mai mari încasări pe plan intern şi global din 2024. La începutul acestei săptămâni, a depăşit încasările dintotdeuna ale predecesorului său, "Inside Out" din 2015 (859 de milioane de dolari la nivel mondial).

Continuarea filmului a ajuns pe marele ecran la aproape 10 ani după aventura originală despre sentimente - inclusiv Bucuria (Amy Poehler), Tristeţea (Phyllis Smith) şi Furia (Lewis Black) - ale unei tinere pe nume Riley. Continuarea, regizată de Kelsey Mann la debutul său în lungmetraj, o are din nou ]n centru pe adolescenta Riley, care descoperă noi emoţii de Anxietate (Maya Hawke), Invidie (Ayo Edebiri), Ruşine (Paul Walter Hauser) şi Nostalgie (June Squibb) în timp ce se îndreaptă spre tabăra de hochei pe timpul verii.

"A Quiet Place: Day One" face furori la box office, încasând 53 de milioane de dolari în weekendul său de debut. Thrillerul aproape silenţios a generat venituri de 45,5 milioane de dolari la nivel internaţional, ajungând la un total global de 98,5 milioane de dolari.

Deşi a ajuns pe locul al doilea în spatele blockbuster-ului Disney-Pixar de miliarde de dolari "Inside Out 2", vânzările de bilete pentru "Day One" sunt deosebit de impresionante. Totuşi, "A Quiet Place: Day One" - un prequel în seria horror post-apocaliptică a Paramount - a obţinut cel mai mare debut din franciză, depăşind originalul "A Quiet Place" din 2018 (50 de milioane de dolari pentru început) şi continuarea din 2021, "A Quiet Place Part II" (un debut de 48 de milioane de dolari în timpul COVID).

Acest început este notabil şi pentru că John Krasinski, care a regizat primele două filme, şi soţia sa Emily Blunt, care a jucat în ele, nu au revenit în această producţie. În schimb, Lupita Nyong'o şi Joseph Quinn au condus "A Quiet Place: Day One", plasat în timpul primelor etape ale unei invazii extraterestre din New York care, în cele din urmă, a forţat populaţia să se ascundă de creaturi terifiante, vânătoare de sunete.

Din păcate, nu acelaşi lucru se poate spune despre celălalt debut din acest weekend, pariul epic al lui Kevin Costner, "Horizon: An American Saga - Chapter 1". Filmul cu un buget de 100 de milioane de dolari despre graniţa vestică în expansiune a strâns doar 11 milioane de dolari din 3.334 de cinematografe. A intrat pe locul trei în clasamentul intern.

Costner şi distribuitorul Warner Bros. contau pe fanii serialului TV de succes al actorului, "Yellowstone", pentru a ajuta filmul să se impună în inima Americii. Dar recenziile sumbre şi comentariile negative din partea cinefililor - filmul de trei ore a obţinut un scor de 39% Rotten Tomato şi un scor B- CinemaScore - probabil că nu vor inspira o revenire a vânzărilor de bilete. Acest lucru este problematic deoarece o continuare, "Horizon: An American Saga - Chapter 2", este programată să ajungă pe marele ecran peste două luni, în 16 august.

Costner, care ar fi cheltuit peste 38 de milioane de dolari din banii proprii pentru a finanţa seria de filme (pe care vrea să o extindă la patru părţi), are mai mult de pierdut decât Warners. Studioul trebuie să plătească doar pentru distribuţie. Una dintre teoriile care stau la baza acestei prezenţe lamentabile este că "Horizon" a semănat mai mult cu o mini-serie decât cu un lungmetraj.

Filmul Sony "Bad Boys: Ride or Die" s-a clasat pe locul al patrulea cu 10,3 milioane de dolari din 3.312 săli în cel de-al patrulea weekend de lansare. Cea de-a patra parte a seriei de comedii poliţiste, cu Will Smith şi Martin Lawrence în rolurile principale, a avut încasări de 165 de milioane de dolari în America de Nord şi de 332 de milioane de dolari la nivel global. Este o cifră impresionantă, deşi nu este la înălţimea predecesorului său, "Bad Boys for Life" din 2020 (426,5 milioane de dolari).

O epopee ştiinţifico-fantastică indiană, "Kalki 2898 AD", a completat top cinci cu 5,4 milioane de dolari din 1.049 de săli. Nag Ashwin a regizat filmul în limba telugu, care a obţinut pe ecranele Imax 1,8 milioane de dolari la nivel global.

