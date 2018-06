Festivalul Revolution, la Timişoara. Mii de oameni au dansat până dimineaţa

Au fost trei zile cu muzică și dans la Timișoara, unde a avut loc Festivalul Revolution.

Pe cele zece scene au urcat artiști pentru toate gusturile, spre bucuria spectatorilor, care au profitat din plin și de zonele de relaxare sau de piesele de teatru pregătite pentru ei.

Neobosiţi, tinerii s-au distrat fără oprire în a treia seară a festivalului Revolution, care a adunat numeroşi artişti pe cele zece scene din curtea Muzeului Satului Bănățean. Aşa că nu e de mirare că spectatorii şi-au exersat mişcările de dans până spre dimineaţă.

Pentru a rezista până la final, unii s-au retras pre' de câteva minute în zona destinată relaxării.

Caius Bercescu, voluntar: "Scenele au devenit din ce în ce mai multe, avem mai multe genuri de muzică, avem pentru toate vârstele, cred că am văzut şi un om de 70 de ani care dansa la scena tehno. Majoritatea lumii a venit pentru invitatul special DubFX, Robin and the Backstabbers, Pitius, unul dintre cei mai buni dj de drumandbass."

Festivalul ajuns la a patra ediţie a adunat anul acesta mii de participanţi.