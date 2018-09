Eminem a lansat un album surpriză, intitulat "Kamikaze". AUDIO

Getty

Rapperul american Eminem a lansat un album surpriză, intitulat "Kamikaze". Artistul, în vârstă de 45 de ani, a anunţat lansarea noului său album de studio prin intermediul unui mesaj publicat pe Twitter, informează PA, potrivit Agerpres.

Eminem, al cărui nume real este Marshall Mathers, a publicat următorul mesaj: "Încercaţi să nu vă gândiţi prea mult la acest album... doar bucuraţi-vă de el".

Artistul a inclus şi un link către site-ul unde poate fi ascultat noul material discografic.

"Kamikaze" conţine 13 piese, inclusiv un single intitulat "Venom", extras de pe coloana sonoră a filmului omonim cu supereroi, în care rolul principal este interpretat de actorul britanic Tom Hardy.

Noul disc include şi colaborări ale lui Eminem cu artişti precum Jessie Reyes, Joyner Lucas, Royce Da 5'9' şi cu managerul rapperului american, Paul Rosenberg.

Coperta noului disc prezintă o fotografie în care apare coada unui avion militar, o trimitere la celebra copertă a unui album lansat de grupul Beastie Boys în 1986, "Licensed to Ill".

Noul disc al rapperului american a fost produs de Apple Music.

Precedentul album de studio lansat de Eminem s-a intitulat "Revival" şi a apărut pe piaţă în 2017. Eminem a devenit celebru pe plan mondial în 1999 cu albumul "The Slim Shady LP", care a inclus single-ul "My Name Is".

El nu este însă primul artist care a lansat un album surpriză. În iunie, Beyonce şi Jay-Z au lansat în aceeaşi manieră neaşteptată un LP comun, "Everything Is Love".

