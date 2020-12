Ellen Page, starul filmului „Juno” şi al serialului „The Umbrella Academy”, este transgender

Ellen Page, cunoscută pentru rolul din „Juno”, care i-a adus o nominalizare la Oscar, şi din serialul „The Umbrella Academy”, a anunţat că este transgender şi şi-a schimbat numele în Elliott Page, relatează news.ro.

Anunţul a fost făcut pe contul său de Instagram: „Vreau să vă împărtăşesc că sunt trans, pronumele mele sunt el/ ei şi numele meu este Elliot”.

Actorul a continuat: „Mă simt norocos să scriu asta. Să fiu aici. Ajungând în acest loc în viaţa mea, simt recunoştinţă copleşitoare pentru oamenii incredibili care m-au sprijinit în această călătorie”.

Page a mărturisit că „în sfârşit, iubesc cine sunt suficient pentru a urmări adevăratul eu” şi că a fost inspirat de multe persoane din comunitatea trans. - „Mulţumesc pentru curajul vostru, generozitatea şi efortul necontenit de a face această lume un loc mult mai incluziv şi empatic. Voi oferi tot ajutorul pe care pot să îl dau şi voi continua să depun eforturi pentru o societate mai iubitoare şi egală”.

Getty

Page foloseşte pronumele el şi ei şi se descrie ca transgender şi non-binar, ceea ce înseamnă că identitatea sa de gen nu este nici masculină, nici feminină.

Nick Adams, director al organizaţiei GLAAD, a salutat anunţul lui Page, care a fost un susţinător al comunităţii LGBTQ. „Va fi o sursă de inspiraţie pentru nenumăraţi oameni trans şi non-binari. Toate persoanele transgender merită şansa de a accepta cine suntem. Astăzi, îl sărbătorim pe remarcabilul Elliot Page”.

Page, născut în Canada în urmă cu 33 de ani, a devenit cunoscut în 2005 cu rolul din thrillerul „Hard Candy”. Doi ani mai târziu, a jucat în filmul indie „Juno”, pentru care a primit, între altele, o nominalizare la Oscar.

Între filmele în care a jucat se numără „Inception”, „Whip It!” şi „Flatliners”. A produs şi a jucat în „Tallulah” şi „Freeheld”, iar anul trecut a debutat în regie cu documentarul „There's Something in the Water”, despre persoanele de culoare din Canada.

Elliot Page va continua să joace rolul Vanya Hargreeves în „The Umbrella Academy”, serial Netflix despre o familie de supereroi, unul dintre show-urile de succes ale serviciului de streaming.