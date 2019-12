Ed Sheeran desemnat artistul deceniului în Marea Britanie. Reacția cântărețului

Cântăreţul şi compozitorul Ed Sheeran a fost desemnat de Official Charts Company artistul britanic al deceniului în care Adele domină topul albumelor.

În perioada 2010 - 2019, el a avut 12 single-uri clasate pe primul loc în topul britanic, mai mult decât oricare alt artist, potrivit BBC. În plus, a petrecut cele mai multe săptămâni - 79 - pe primul loc atât în clasamentul albumelor, cât şi al single-urilor, transmite News.ro.

„Shape Of You” a fost cel mai de succes cântec în această perioadă, cu 14 săptămâni petrecute pe primul loc şi a fost vândut în peste 4,5 milioane de copii.

Într-un mesaj, Sheeran a mulţumit fanilor: „Mulţumesc tuturor pentru sprijinul oferit în ultimii zece ani, mai ales fanilor mei minunaţi. Pentru următorii 10!”.

Ed Sheeran este prezent în lista celor mai de succes single-uri ale deceniului cu trei piese: „Shape of You”, „Thinking Out Loud” (pe locul trei) şi „Perfect”, pe locul cinci.

În total, în topul single-urilor, Sheeran a petrecut 38 de săptămâni pe primul loc, iar piesele lui au fost vândute în 53,8 milioane de copii. Doar în Marea Britanie, melodiile lui au fost accesate online de peste 4,6 miliarde de ori.

Cât priveşte clasamentul albumelor, „X” este clasat pe locul al treilea, urmat de „Divide”, pe locul al patrulea.

Topul single-urilor din ultimul deceniu este completat de: „Uptown Funk” - Mark Ronson ft Bruno Mars, „Thinking Out Loud” - Ed Sheeran, „Despacito (Remix)” - Luis Fonsi/Daddy Yankee/Bieber, „Perfect” - Ed Sheeran, „One Dance” - Drake ft Wizkid & Kyla, „Happy” - Pharrell Williams, „All Of Me” - John Legend, „Sorry” - Justin Bieber şi „Rather Be Clean” - Bandit ft Jess Glynne.

În clasamentul albumelor deceniului, Adele ocupă primele două poziţii cu „21” (2011) şi „25” (2015).

Cel de-al doilea album al interpretei britanice, „21”, a fost vândut în 5,17 milioane de copii. El a debutat pe primul loc şi a petrecut în această poziţie 23 de săptămâni.

„25” a petrecut 13 săptămâni în fruntea topului şi a fost albumul vândut cel mai rapid în Marea Britanie, cu 800.307 copii în prima săptămână (noiembrie 2015).

Singura femeie care se mai regăseşte în top 10 este Emeli Sande, pe locul al optulea, cu „Our Version of Events”.

Lista albumelor este completată de „Multiply (x)” - Ed Sheeran, „Divide (÷)” - Ed Sheeran, „Christmas” - Michael Buble, „In The Lonely Hour” - Sam Smith, „Plus (+)” - Ed Sheeran, „Our Version Of Events” - Emeli Sande, „Progress” - Take That şi „The Greatest Showman Motion Picture Cast Recording”.

Cel mai recent album în top 100 este coloana sonoră a filmului „The Greatest Showman”, lansată în decembrie 2017.

