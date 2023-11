E Black Friday la VOYO: „Orice abonament alegi, îți dublăm perioada"

În perioada cu cele mai mari reduceri din an, VOYO îți pregătește o surpriză la care nu ai cum să nu te bucuri! Indiferent de locul în care te afli sau de pe ce dispozitiv îți dorești să vezi filmele sau serialele tale preferate, noi îți sărim în ajutor!

Perioada promoției este de la 10.11.2023 până la 12.11.2023, inclusiv. În această perioadă, vei avea ocazia să alegi dintre mai multe oferte tentante. Indiferent dacă preferi abonamentele pe termen scurt sau pe termen lung, avem opțiuni pentru toate preferințele.

1. Abonament 1 lună + 1 lună: Alege acest abonament și vei beneficia de o lună gratuită în plus. Astfel, vei putea savura conținutul preferat timp de două luni întregi, fără nicio plată suplimentară.

2. Abonament 3 luni + 3 luni: Dacă preferi să te bucuri de conținutul nostru pe o perioadă mai lungă, acest abonament este perfect pentru tine. Prin achiziționarea a trei luni de abonament, vei primi alte trei luni complet gratuite.

3. Abonament 6 luni + 6 luni: Pentru cei care doresc să se bucure de experiența VOYO pe termen mediu, această ofertă este ideală. Prin achiziționarea a șase luni de abonament, vei primi încă șase luni gratuite, astfel încât să te poți bucura de conținutul preferat timp de un an întreg.

4. Abonament 12 luni + 12 luni: Pentru cei care doresc să se angajeze pe termen lung, această ofertă este perfectă. Prin achiziționarea a 12 luni de abonament, vei primi încă 12 luni gratuite, astfel încât să te poți bucura de conținutul nostru de calitate timp de doi ani întregi.

Indiferent de abonamentul pe care îl alegi, mesajul nostru este: „Orice abonament alegi, îți dublăm perioada".

Aceasta înseamnă că vei primi gratuit o perioadă egală cu cea pe care o achiziționezi. Este o oportunitate unică, special concepută pentru perioada Black Friday, de a te bucura de conținutul VOYO la un preț incredibil de avantajos.

Orice utilizator poate beneficia de această promoție, indiferent dacă este deja abonat sau e nou pe platforma noastră.

Nu rata această ocazie de a te bucura de conținutul nostru de calitate la prețuri reduse! Fă-ți un cadou sau surprinde-ți prietenii și familia cu un abonament VOYO. Este momentul perfect pentru a te relaxa și a te delecta cu cele mai bune seriale și filme.

Nu rata ocazia de a-ți dubla perioada de abonament și de a te bucura de conținutul nostru de calitate!

Ce găsești la VOYO

VOYO are un conținut video variat de filme, seriale, emisiuni digitale sau evenimente difuzate exclusiv online. Unul dintre marile beneficii ale platformei este faptul că emisiunile și serialele care sunt în prezent difuzate la PRO TV se văd cu 7 zile în avans.

Conținut VOYO Original

Cel mai nou content Groapa este serial marca VOYO Original și îl poți viziona doar pe această platforma. Serialul prezintă modul în care iubirea și îndatoririle, șansele de a îți schimbă propriul destin și conexiunile adevărate care există într-o familie pot schimbă totul într-un univers în care nu este vreme pentru reguli și prietenii.

Show-uri TV

Tot contentul care au fost difuzate și cele care se difuzează în prezent la PRO TV – Clanul, Love Island, Săriți de pe fix, Las Fierbinți, Vocea României, Visuri la cheie, Imperiul leilor precum și sezoanele trecute ale acestora sau ale show-urilor care au fost pe TV în anii precedenți (Românii au Talent, Ce spun românii, Batem palmă, Superstar etc.).

Librăria conține chiar și variante internaționale cum ar fi Joker, Wonder woman, Godzilla, Aquaman, Shazam etc.

Peste 500 de filme

Portofoliul VOYO conține titluri românești de renume (ex: Nunți, botezuri, înmormântări, Filantropică, Moromeții, Investitorii, Moartea domnului Lăzărescu etc.), dar și filme cunoscute la nivel internațional (ex: Cod roșu la Londra, Hitman's wife's bodyguard, Father Figures, Nancy Drew etc.)

Peste 100 de seriale

Pot fi găsite atât cele care sunt difuzate în prezent la TV: Clanul sau Las Fierbinți, precum și cele care au încântat publicul în anii anteriori. VLAD, Inima de țigan, Lacrimi de iubire, Regina, Aniela sau Băieți Buni.

Beverly Hills 90210, Soția perfectă, CSI Miami, Elementary - Sherlock Holmes & Dr. Watson, Bull, Walker sunt doar câteva dintre serialele apreciate de fanii VOYO.

Evenimente sportive

Pe VOYO pot fi vizionate cele mai importante competiții sportive ale momentului și acoperă mai multe discipline – fotbal, handbal, lupte, tenis, polo: UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Cupa Angliei, Transilvania Open, EHF Champions League, Liga Florilor, Liga Zimbrilor și multe altele.

Motive în plus să alegi VOYO

· Este disponibil pe web, aplicații mobile, Smart TV sau tabletă

· Ai sincronizare între dispozitivele din cont – începi să te uiți pe mobil, continui pe TV

· Vezi conținut la calitate HD

· Vezi fără reclame

De ce să îți iei abonamentul VOYO chiar astăzi

DUMINICĂ te poți relaxa cu unul dintre filmele noastre

LUNI nu rata CLANUL! Fii primul care vede ce se întâmplă cu personajele preferate!

DĂ-ȚI VOYO!