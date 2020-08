Dr. Dre, în război cu fosta soție pentru averea de un miliard de dolari

După 24 de ani de mariaj, Nicole Young i-a cerut divorțul lui Dr. Dre, pe motiv că între ei nu mai e nicio „scânteie”.

La o lună de la depunerea cererii de desfacere a căsniciei, Nicole Young a solicitat în instanță susținere financiară după separare și o parte însemnată din averea artistului. Cu o avere estimată între 820 de milioane și un miliard de dolari, Dr. Dre nu e dispus să cedeze niciun cent din banii agonisiți din cariera de muzician.

Rapperul susține că fosta soție nu este îndreptățită să beneficieze de averea sa, întrucât a semnat un contract prenupțial înainte de a deveni doamna Young.

În replică, fosta parteneră a rapperului spune că lucrurile stau cu totul altfel.

„Am fost extrem de reticentă, rezistentă și temătoare să semnez acordul și m-am simțit încolțită. Având în vedere presiunea extraordinară exercitată de Andre, nu am avut nicio opțiune decât să angajez un avocat și, fără voia mea, am semnat acordul cu puțin timp înainte de căsătoria noastră”, mărturisește Nicole Young în documentele depuse la dosar, citate de TMZ.

Însă, susține ea, la doi ani după acest eveniment, Dr. Dre ar fi rupt în fața ei contractul prenupțial, convins că femeia cu care s-a căsătorit nu merită un astfel de tratament.

„Andre a recunoscut că s-a simțit rușinat că m-a presat să semnez un acord premarital și a rupt mai multe copii ale acordului, în fața mea. Din ziua în care a rupt acordurile, amândoi am înțeles că nu a existat niciun contract prenupțial și că a fost total nul și neavenit”, se mai arată în documente.

Însă, apropiații lui Dre susțin că rapperul nu a denunțat niciodată acordul premarital și nu s-a declarat rușinat de existența lui. Muzicianul pretinde că acordul este încă valabil și a dat asigurări că fosta soție nu va vedea niciun cent din averea lui, în afară de o sumă de bani de susținere după divorț.

Nicole (50 de ani) și Dr. Dre (55 de ani) au împreună doi copii adulți, un fiu pe nume Truice (23 de ani) și o fată pe nume Truly (19 ani).

Dr. Dre, pe numele său real Andre Romelle Young, mai are 4 copii din relații anterioare, dintre care unul a decedat în 2008, la vârsta de 20 de ani. Fosta lui parteneră de viață a mai fost căsătorită cu jucătorul de baschet Sedale Threatt.

