Despacito se va auzi la București, pe 1 iulie. Luis Fonsi a confirmat prezența

După Maluma, încă un nume mare este confirmat pentru 1 iulie, în cadrul festivalului "El Carrusel": LUIS FONSI, cel care a doborât toate recordurile muzicale cu DESPACITO.

"El Carrusel" este unul dintre cele mai grandioase evenimente organizate vreodată în Romania, unde, de la an la an, nume mari ale muzicii internaționale vor urca pe aceeași scenă. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, 30 iunie - 1 iulie 2018, la Romexpo, unde vor mai concerta: Juan Magan, Robin Schulz, Andra, Fly Project, Mandinga, Richy B și What’s UP.

Ora de începere, pentru ambele zile, va fi 15.00, timp în care, până la desfășurarea concertelor, publicul își va putea petrece timpul în zonele special amenajate de food court și entertainment.

