De ce este publicul nemulțumit de cel mai recent episod ”Game of Thrones”. Ce rating slab are

Episodul 3 al sezonului 8 din serialul ”Game of thrones” a obținut al 3-lea cel mai scăzut rating de până acum pe site-ul specializat Rotten Tomatoes.

Astfel, episodul ”The Long Night" are 78 % rating pe Rotten Tomatoes, ceea ce este un scor mic pentru Game of Thrones, dacă ținem cont de faptul că sezonul 1 a avut o medie de 94 % pe episod.

Cel mai slab cotat episod a fost in sezonul 5, "Unbowed, Unbent, Unbroken", care are 54 %, în mare parte pentru că a fost episodul care a revoltat publicul din cauza violului personajului Sansa.

Iar celălalt episod mai slab cotat decât "The Long Night" este "The Bear and the Maiden Fair" din sezonul 3, care a obținut 77 % și a fost criticat pentru acțiunea extrem de lentă, precum și pentru scenele de tortură dintre Theon și Ramsay, potrivit Insider.

Publicul, nemulțumit de eliminarea pericolului reprezentat de ”White walkers”

Deși cei mai mulți care au văzut acest recent episod din ultimul sezon al serialului spun că intervenția spectaculoasă a Aryei asupra lui Night King a fost un moment deosebit pentru un serial de televiziune, există multe critici referitoare la decizia de a elimina unul dintre cele mai importante personaje negative la mijlocul sezonului, punând în perisol plăcerea de a urmări și celalalte episoade.

I feel robbed. For all their fighting skills, all Dothraki ended unceremoniously, Night King killed unceremoniously, no White Walker battle, why was Bran even warging, no explanation there either. Kings Landing was always the lesser story for me#GameofThronesseason8episode3 — Arthur Nyikayaramba (@ArthurNy) April 30, 2019

Zach Kram de la The Ringer spune că episodul a fost ”o concluzie ciudat de nesatisfăcătoare a unei povești care a susținut acest serial încă de la începutul său”.

Și nu doar criticii au fost nemulțumiți de acest episod, ci și unii fani. Una dintre principalele nemulțumiri exprimate pe Twitter și Facebook vizează calitatea filmărilor acestui episod, pentru că a fost foarte greu de privit din cauza întunericului din scene, iar personajele abia dacă putea fi deosebite.

Going to log out & watch #GameofThronesseason8episode3 for the umpteenth time because I'm still seeing things I did not catch the other times. Definitely this is an episode that calls for multiple viewings to catch the little things you miss in the previous viewings. pic.twitter.com/4aPrrzlJ9w — Kat Paws ???????? ???????? (@kats_katspaws) April 30, 2019

De asemenea, o altă nemulțumire se referă la faptul că a părut aproape incredibil că într-o luptă atât de puternică, susținută de o armată gigant de ”morți”, au murit doar câteva dintre personajele principale ale serialului.