Cum a filmat Maisie Williams scenele de sex din Game Of Thrones. ”Doamne, o să facem asta!”

HBO

Atenție, urmează spoilere! Dacă nu ați urmărit al doilea episod din sezonul 8 din ”Game of Thrones”, nu citiți!

Episodul “A Knight of the Seven Kingdoms” din ”Game of Thrones” conține o scenă care i-a oripilat pe fanii serialului. Actrița Maisie Williams - Arya - are prima scenă de sex de când a debutat serialul.

Pe mulți dintre fanii care au urmărit-o pe Maisie crescând pe parcursul celor aproape 10 ani, scenele de nuditate i-au dezgustat. Pentru alții acestea au devenit subiect de glume.

Maisie Williams, în vârstă de 22 de ani, ( în serial Arya are 18 ani ) a povestit că a crezut că totul este o glumă când a primit scenariul episodului 2 și a aflat că are o scenă de sex cu Gendry, interpretat de Joe Dempsie (31 de ani).

”Am crezut că este o glumă....La repetiții am realizat că ”Oh, Doamne, o să facem asta!”. Cum filmez? Trebuie să merg la sală” a povestit Maisie pentru revista Entertainment Weekly.

Maisie a dezvăluit că producătorii serialului i-au dat mână liberă în ceea ce privește nuditatea, explicându-i că ea decide cât de mult se dezbracă. ”Am fost foarte rezervată. Nu cred că era important ca Arya să-și arate sânii. Nu ăsta era scopul. Și oricum toți au făcut asta în serial, deci...”

Despre filmări, Maisie a povestit: ”Nimeni nu a vrut să mă facă să mă simt incomod ceea ce m-a făcut să mă simt așa pentru că nimeni nu a vrut să se uite la ceva ce nu ar fi trebuit să se uite. Asta în schimb te face să te simți de parcă a-i arăta îngrozitor. Iți dorești ca lumea să se poarte normal.”

”Scena (n.r de sex) a fost filmată în grabă. Ne regiza David Nutter care oricum vorbește foarte repede. La final ne grăbeam să terminăm scena și David mi-a spus: ”Ok, intri, faci asta, faci aia și te dezbraci de cămașă”, apoi a plecat. Reacțiea mea a fost: Ok, hai s-o facem!”, a povestit Maisie.

Scenele de sex au fost ciudate si pentru colegul ei - Joe Dempsie - Gendry: ”Este evident că e un pic ciudat pentru mine pentru că am cunoscut-o pe Maisie de când avea 11-12 ani. În același timp nu am vrut să par arogant către Maisie, care e o femeie de 20 de ani. Așa că ne-am distrat până la urmă.”

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!