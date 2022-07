David Warner a murit. Actorul britanic, celebru pentru rolurile din „Titanic” și „The Omen”, avea 80 de ani

Britanicul David Warner, actor cunoscut pentru rolurile sale din "Titanic" și "The Omen", a murit, duminică, din cauza unei "boli legate de cancer". El avea 80 de ani.

Familia veteranului actor a confirmat decesul acestuia "cu o greutate copleșitoare", într-o declarație pentru BBC, potrivit New York Post.

"În ultimele 18 luni și-a abordat diagnosticul cu o grație și o demnitate caracteristice", au scris aceștia. "Ne va lipsi enorm de mult nouă, familiei și prietenilor săi, și va fi ținut minte ca un bărbat, partener și tată cu inimă bună, generos și plin de compasiune, a cărui moștenire de muncă extraordinară a atins viețile atâtor oameni de-a lungul anilor. Avem inima frântă".

În momentul decesului său, Warner locuia la Denville Hal din Northwood, un azil pentru personalități din industria de divertisment.

Personaj obișnuit al televiziunii americane

Născut la Manchester în 1941, dramaturgul este poate cel mai cunoscut pentru rolul său din filmul epic romantic "Titanic", realizat de James Cameron în 1997, în care l-a interpretat pe Spicer Lovejoy, personajul negativ al lui Billy Zane, Cal Hockley, magnatul oțelului din Pittsburgh, interpretat de Billy Zane.

De asemenea, a fost cunoscut pentru că a apărut în filmul horror clasic "The Omen" din 1976, în rolul fotografului Keith Jennings, căruia îi este tăiat capul de un geam.

Warner a abordat scena iconică în cadrul programului BBC "A History Of Horror" din 2010. Gazda Mark Gatiss l-a întrebat pe Warner ce s-a întâmplat cu capul său tăiat, după care, fără să piardă o clipă, a glumit: "L-am pierdut în timpul divorțului".

Pe lângă Titanic, Warner a fost un personaj obișnuit al televiziunii americane, apărând în toate filmele, de la Star Trek (a interpretat trei personaje diferite în această franciză) la Doctor Who, Twin Peaks și The League of Extraordinary Gentlemen. La 70 de ani era încă solicitat. Recent, l-a interpretat pe amiralul Boon în Mary Poppins Returns, o versiune refăcută de Disney. De asemenea, în 2005 a revenit pe scenă, după o absență de 40 de ani, interpretându-l pe Regele Lear în Chichester.



