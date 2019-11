Daniela Gyorfi, despre operațiile estetice eșuate. Un estetician o analizează

Daniela Gyorfi a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat după operațiile de mărire a sânilor. Ea a fost însoțită de medicul estetician Călin Doboș.

Specialistul a dezvăluit care sunt procedeele corecte de care trebuie să ținem cont pentru a avea rezultatele dorite în urma operațiilor estetice.

„Prin 2.000 am vazut la cineva și am zis că vreau si eu. Pentru că era la început în România, mi-a spus sub glandă, sânii au atârnat foarte grei și au început să se lase”, a mărturisit Daniela.

Călin Doboș: "Această medicină este o chirurgie și are niște consecințe pozitive, dar poate avea riscuri și complicații."

