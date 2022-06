Campionul național la motociclism viteză a stat 55 de zile în comă și peste 100 de zile la terapie intensivă.

Isabela, soția lui, a stat lângă el pe tot parcursul perioadei, iar acum cei doi au povestit prin ce au trecut la emisiunea „La Măruță”.

Onoriu: „Este îngerul meu, trimis din cer de Dumnezeu să mă apere.”

Isabela: „Întreaga familie, eu, părinții, copiii, toată lumea a dus greul. Ca și alții care s-au dus, s-au operat și nu au pățit nimic, am crezut că și el la rândul lui se va opera și totul va decurge absolut normal. De dragul lui am acceptat, pentru că știam că nu poate să slăbească făcând sală sau cu o dietă, nu putea.”

Onoriu: „Voiam să mă apuc de curse sincer, pentru că motocicleta cu cât ai mai puține kilograme, cu atât merge mult mai tare.”

Isabela: „Ne-am dus la control, am vorbit la telefon prima dată, apoi am stabilit consultația în noiembrie, apoi a venit doctorul în persoană care l-a operat [în România]. Îmi pare rău că nu pot spune numele clinicii deocamdată, pentru că suntem în proces și nu ai voie. A venit medicul cu o translatoare și el i-a spus istoricul lui, că a avut un accident moto în 2006, i-a arătat operația lui din trecut, i-a spus că are splina scoasă, i-a explicat absolut toate problemele. Medicul l-a asigurat că totul va fi okay, că i se vor face toate analizele în Turcia și că va fi o operație ca oricare altă operație.”

Însă la patru zile, Onoriu a leșinat și de aici a început calvarul. Aflați mai multe din video.