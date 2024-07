Curse cu elicopterul la Electric Castle, pe toată durata festivalului. Cât costă și cât durează un zbor

Zborurile durează 15 minute și merg pe ruta Cluj-Napoca – Bonțida.

Pentru cei care doresc să evite traficul și să ajungă rapid la festival, o creatoare de modă stabilită în Germania pune la dispoziție un elicopter.

Andrada Ona deține brandul Zoe Ona în Germania, dar și o fabrică de textile în România. Într-un interviu pentru Cluj24, ea mărturisește că timpul nu i-ar fi permis să ajungă „pe mijloace convenționale” la festival. Astfel, a decis să apeleze la cea mai rapidă soluție, care să o scape de traficul de pe șosele. Elicopterul de mici dimensiuni pleacă din Cluj-Napoca și aterizează în apropierea festivalului.

Cât costă un zbor cu elicopterul la Electric Castle

Zborurile sunt realizate cu un elicopter Robinson R-44 cu patru locuri, iar cursa dintre Cluj-Napoca și Bonțida durează doar 15 minute.

„Organizatorii festivalului au facilitat această posibilitate de aterizare a elicopterului, de care aveam nevoie din cauza programului foarte strâns pe care îl am. Am discutat cu prieteni și cunoscuți care s-au arătat interesați de o astfel de călătorie, iar pe urmă m-am gândit să încerc să facilitez transportul și altor participanți pe această cale, să se bucure și alții. Am văzut astfel de zboruri și în alte locuri, de exemplu la Saint-Tropez, și m-am gândit că nu este niciun motiv pentru care să nu putem face și noi zboruri Cluj-Bonțida. Astăzi vom transporta primii festivalieri la Bonțida. Călătoria durează 15 minute, cu plecare de pe heliportul de la Wonderland Cluj”, a declarat Andrada Ona.

Transportul cu elicopterul de la Cluj-Napoca către Electric Castle și retur costă 150 euro. Acesta este disponibil de joi până duminică, între orele 14:00 și 03:00.

Elicopterul, decolează cu trei pasageri la bord. Pasagerii trebuie să aibă brățara de intrare la Electric Castle, iar elicopterul aterizează la doar cinci minute de festival.

Fiecare pasager poate aduce doar un rucsacel cu minimul necesar. Pentru informații și rezervări, este necesar să contactați organizatorii pentru a rezerva un slot. Informații suplimentare puteți aflala numerele de telefon 0741710434 sau 0746599151.

