Câștigătorii Brit Awards, cele mai importante trofee ale industriei muzicale britanice

Formaţia pop-rock "The Nineteen Seventy Five" şi DJ-ul Calvin Harris au fost marii câştigători de la gala Brit Awards, cele mai importante trofee ale industriei muzicale britanice.

Artiştii au primit fiecare câte două trofee. Pe lista câştigătorilor s-au mai aflat Ed Sheeran, Ariana Grande, Beyonce şi Jay Z. Iar Pink a fost recompensată cu un trofeu pentru contribuţia remarcabilă adusă industriei muzicale.

Actorul Hugh Jackman a deschis ceremonia Brit Awards, cu un recital grandios, inspirat din musicalul ''The Greatest Showman''.

Ceremonia din acest an a fost momentul de glorie al trupei The 1975, care a primit titlul ''cel mai bun grup britanic''. Aceiaşi muzicieni au câştigat şi cel mai important premiu al serii, ''cel mai bun album britanic al anului" pentru ''A Brief Inquiry into Online Relationships''.

Mai cunoscutul Calvin Harris, un DJ scoţian care a produs hituri inclusiv pentru Rihanna şi Sam Smith, a triumfat pentru prima dată la Brit Awards. A câştigat trofeele pentru ''cel mai bun single'', cu piesa ''One Kiss'', şi "cel mai bun producător britanic''. A cântat hitul Promises, împreună cu Sam Smith.

Cel mai în vogă grup feminin din Marea Britanie, Little Mix, a câştigat premiul pentru cel mai bun videoclip - Woman Like Me.

Mulţi dintre câştigători nu au fost prezenţi la ceremonie. Ed Sheeran, Ariana Grande şi Drake, premiaţi pentru succesul internaţional, au trimis discursuri de mulţumire înregistrate. Iar Beyonce şi Jay Z, alias "The Carters", care au câştigat trofeul Brit pentru cel mai bun grup internaţional, au omagiat-o în mod inedit pe ducesa Meghan.

Cel mai spectaculos moment al serii a fost, însă, recitalul lui Pink. Este prima artistă internaţională care primeşte premiul Brit pentru contribuţia remarcabilă adusă industriei muzicale.

Pink: Să fiu luată în considerară în aceeaşi categorie cu David Bowie, The Beatles, Sir Elton şi Sir Paul, Eurythmics sau Fleetwood Mac este mai mult decât poate să înţeleagă mintea mea.

Artistă americană a dovedit că merită onoarea, susţinând un recital cu cele mai mari hituri ale carierei.

