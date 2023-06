Cum arată acum Catherine O'Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, la 69 de ani. Este de nerecunoscut | GALERIE FOTO

Directorul de imagine Julio Macat, cel care a lucrat la primul film „Singur acasă”, a explicat că inițial nu Catherine O'Hara ar fi trebuit să joace rolul mamei lui Kevin, ci Elizabeth Perkins.

„John Hughes a rugat-o să joace rolul pe care l-a avut Catherine O'Hara, dar nu a putut face asta, era ocupată”, a spus Macat într-un interviu, potrivit Irish Mirror.

Catherine O'Hara se făcuse remarcată cu rolurile pe care le-a avut în filme precum After Hours, Beetlejuice și The Nightmare Before Christmas, ulterior ajungând să interpreteze rolul care a făcut-o cunoscută în întreaga lume.

