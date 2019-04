Audiențe record la debutul Game of Thrones. Ce s-a întâmplat cu serverele HBO

Un miliard de oameni au urmărit, duminică, primul episod al ultimului sezon al serialului fenomen "Game of Thrones", care a fost transmis live în 207 de țări și teritorii.

Așteptarea a fost atât de mare încât oamenii au organizat petreceri pentru a urmări debutul ultimului sezon GOT.

Oamenii au urmărit episodul în baruri din întreaga lume, dar și la petreceri tematice organizate cu această ocazie.

Pe Twitter, hashtag-ul #GameOfThrones a urcat rapid în trend. Bineînțeles că nu au lipsit nici glumele și Meme-urile.

Potrivit NBC News, unii dintre utilizatorii HBO GO din Statele Unite, Mexic, dar și alte țări din America Latină au întâmpinat probleme în vizualizarea primului episod GOT.

Turns out I can’t access HBO Go from Ecuador. pic.twitter.com/G2HZKdxQXk