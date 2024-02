Culisele dejunului Oscar. Moment de comuniune între vedete și aspiranți

Cei care speră la un Oscar s-au adunat la un hotel celebru din Los Angeles pentru îmbrățișări, felicitări și „poza de grup".

Este momentul când cei aflați la primele nominalizări sau concurenți la categorii mai puțin cunoscute au ocazia să fie pe picior de egalitate cu actori celebri precum Robert Downey Jr., Ryan Gosling sau Emma Stone.

Cățelul din pelicula „Anatomia unei prăbușiri" a avut partea lui de glorie. Filmele care au adunat anul acesta cele mai multe nominalizări la Oscar sunt Oppenheimer, Barbie, The Holdovers și Killers of the Flower Moon.

Dată publicare: 13-02-2024 12:26