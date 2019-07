Concert extraordinar THE CURE, pe 22 iulie, în Piața Constituției

COMA şi DAYS OF CONFUSION sunt cele două noi confirmări ce vor concerta în deschiderea super-show-ului THE CURE.

FiRMA se găseşte în contextul în care nu va mai putea onora invitaţia de a concerta pe 22 iulie alături de legendara trupa britanică THE CURE, EDITORS şi God Is An Astronaut, din motive logistice independente de echipa de organizare a festivalului Rock The City, formaţia ajunge să deschidă concertul trupei americane BON JOVI, al cărei management îi selectase iniţial ca trupă favorită de opening.

Astfel, cunoscuta trupa românească va realiza un fel de back-salt glorios pentru dată de 21 iulie, în Piaţa Constituţiei.

“Printr-o conjuctură aproape astrală şi o motivație de natură logistică, avem plăcerea să concertăm pe 21 iulie, (des)cântând şi introducând publicul din Piaţa Constituţiei în atmosfera rock’n’roll, chiar înainte de a urca pe scenă o formaţie cu o activitate efervescenta de peste 30 de ani, pe care o admirăm: BON JOVI”, au declarat membrii trupei FiRMA.

Citește și O cântăreață americană a fost arestată în timpul unui concert în Malaezia

EDITORS, GOD IS AN ASTRONAUT sunt alte 2 titulaturi care vor urca pe scenă alături de legendarii THE CURE, proaspăt introduşi în Rock’N’Roll Hall of Fame.

Biletele sunt disponibile in reteaua Eventim si pe eventim.ro, la urmatoarele categorii de preturi:

• Diamond Circle pret 390.00 lei

• Golden Circle pret 280.00 lei

• GA/Standing pret 220 lei

• GA Early Bird pret 170 lei

• Tribune seats pret 420 lei