Concert de rhythm & blues. Primul show în România al trupei britanice Consummate Rogues

Consummate Rogues este o trupă de rhythm & blues din Marea Britanie, formată din câțiva dintre cei mai buni muzicieni de studio din Londra.

Pe lângă influența adânc înrădăcinată a bluesului şi a muzicii country asupra stilului lor, există și urme pop britanice clasice în sunetul lor, care le oferă o aromă neconvențională și unică.

Chris Rand este o întâlnire obișnuită pe scena londoneză de jazz și blues și a lucrat cu unii dintre cei mai mari artiști de blues şi roots rock din Marea Britanie, inclusiv Charlie Watts, Mick Taylor, Nine Below Zero, Bad Manners, Squeeze, James Hunter Six și Ben Waters Band.

Trupa „Haiducilor Londonezi” este formată din Chris Rand - pian, voce şi saxofon; Leo Appleyard – chitară electrică; Geoff Threadgold – chitară bas şi Will Chism – baterie.

Consummate Rogues vor mai susţine două concerte în România, pe 17 martie la Buzău - Sport Pub şi pe 18 martie 2023 la Sibiu - Imperium Live.

”Am început să învăț vioara și pianul la școală, înainte de saxofon, care a devenit rapid instrumentul meu principal. Am studiat muzica clasică la Universitatea Cardiff, înainte de-a mă înscrie la cursul postuniversitar de jazz la Guildhall School of Music and Drama din Londra. Întotdeauna mi-a plăcut să cânt la pian, dar abia până de curând, am început într-adevăr să cânt.

Câțiva prieteni de-ai mei vocalişti mi-au sugerat să încerc și vocal, am perseverat – cântând la pian și cu vocea în multe concerte, ori de câte ori am prins o oportunitate. În timpul pandemiei mi-a venit ideea cu Consummate Rogues, atunci am început să scriu și să adun materialul pe care îl cântăm în prezent. Viaţa este o curbă ascendentă de studiu, așa a fost de-a lungul întregii mele cariere – nimic nu rămâne la fel ca la început” - spune Chris Rand (pian, voce şi saxofon), potrivit unui comunicat transmis Știrile Pro TV.

De altfel, Chris s-a făcut remarcat inclusiv în rândul fanilor din România, la festivalul de blues din Tulcea, ”Dichis'n'Blues”.

”Concertul a fost foarte distractiv și ne-ați făcut să ne simțim foarte bineveniți. Amintirile mele despre show-ul de la jam-session sunt puțin neclare, totuși..., dar din fotografiile pe care le-am văzut, se pare că ne-am distrat foarte bine cu toții! Este un privilegiu absolut să-mi aduc propria trupă pentru prima dată în România și sper că putem continua să vă vizităm și să construim o relație puternică împreună.” - mai spune muzicianul britanic.

”Veți auzi tot felul de influențe în muzica noastră: Bob Dylan, Little Feet, Dr John, The Band, precum și trupe britanice precum The Blues Breakers, Cream și Squeeze! Nu folosim niciodată un setlist, astfel că nu știm dinainte ce vom cânta” - a mai spus Chris Rand.

