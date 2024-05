Cine sunt primele 10 finaliste la Eurovision 2024. România nu a participat la ediția din acest an

Natalia Barbu, reprezentanta Moldovei, nu a reuşit să se califice. Prima semifinală a concursului european a avut loc la Malmö Arena din Suedia.

România nu a fost prezentă la ediţia din acest an a Eurovision, după ce Consiliul de Administraţie al SRTv nu a aprobat participarea la eveniment.

„Constrângerile financiare şi dorinţa de a reprezenta România la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administraţie (CA) a decis ca TVR să nu participe la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC). Hotărârea a fost luată în şedinţa care a avut loc pe 25 ianuarie, cu 5 voturi 'pentru', 4 'abţineri' şi 4 'împotrivă'", a informat TVR, într-un comunicat citat de Agerpres.

Show-ul a fost prezentat de Petra Mede şi Malin Åkerman.

Fiecare ţară a acordat puncte celor 10 artişti favoriţi. Primul loc a primit 12 puncte, locul doi - 10 puncte, iar toţi ceilalţi între 1 şi 8 puncte.

Moldova a fost reprezentată de Natalia Barbu cu melodia "In the Middle".

Irlanda a avut un deceniu greu la Eurovision. Câştigătorii de şapte ori nu au reuşit să se califice în finală la opt din ultimele 10 concursuri. În speranţa de a schimba această situaţie se află cântăreţul şi compozitorul Bambie Thug, al cărui cântec "Doomsday Blue" este una dintre cele mai ciudate intrări din acest an, o combinaţie de hiperpop, electro-metal şi screamcore.

Fostul cântăreţ al trupei Years and Years, Olly Alexander, a avut o prestaţie bună la Eurovision, potrivit BBC. În comunicatul său oficial de presă era anunţat: "Spectacolul lui Olly Alexander la Eurovision îi transportă pe spectatori într-un vestiar de sală de box distopic post-apocaliptic, la bordul unei nave spaţiale care se îndreaptă spre Pământ printr-o gaură neagră în 1985!".

Favoriţii la casele de pariuri

Nu s-a mai întâmplat niciodată până acum - dar participanţii din acest an, Baby Lasagna, sunt în prezent favoriţii caselor de pariuri. În mod surprinzător, trupa a reuşit să intre în concurs doar după ce câştigătorul iniţial al concursului naţional de selecţie din Croaţia s-a retras. Cântăreţul Marko Purišić a adus cu el un talisman norocos: O pisică de pluş cu un singur ochi.

Reprezentanţii Marii Britanii, Germaniei şi Suediei şi-au prezentat melodiile în prima semifinală.

Luxemburg a câştigat de cinci ori Eurovision. Anul acesta, Tali a cântat "Fighter", un hit pop francofon, la 31 de ani de la ultima participare a ţării la acest concurs.

În timpul votului, Johnny Logan a interpretat "Euphoria", melodia cu care Loreen a câştigat concursul în 2012.

Până anul trecut, Johnny Logan a fost singurul cântăreţ care a câştigat de două ori Eurovision. El a cucerit titlul în 1980, cu melodia "What's Another Year", şi a triumfat din nou în 1987, cu balada pasională "Hold Me Now". Acesta din urmă a fost votat în cele din urmă al treilea cel mai bun câştigător Eurovision din toate timpurile.

În 2024, diva suedeză Loreen i-a egalat recordul la Eurovision, obţinând a doua victorie cu "Tattoo".

După un omagiu emoţionant adus fostei concurente Nicole Josy, spectacolul din pauză a continuat cu o apariţie a starului suedez Benjamin Ingrosso.

El a ocupat locul şapte la Eurovision 2018. O clasare respectabilă, nu şi pentru compatrioţii săi. "În Suedia, dacă nu ajungi printre primii cinci, eşti cel mai rău, aşa că am fost o dezamăgire", a declarat el pentru podcastul oficial al concursului Eurovision Song Contest.

Cea de-a doua semifinală va avea loc joi seară.

Concurenţii din prima semifinală:

Cipru: Silia Kapsis - "Liar"

Serbia: Teya Dora - "Ramonda"

Lituania: Silvester Belt - "Luktelk"

Irlanda: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Marea Britanie: Olly Alexander - "Dizzy" (deja calificată)

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Polonia: Luna - "The Tower"

Croaţia: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Islanda: Hera Björk - "Scared of Heights"

Germania: Isaak - "Always On The Run" (deja calificată)

Slovenia: Raiven - "Veronika"

Finlanda: Windows95Man - "No Rules"

Moldova: Natalia Barbu - "In the Middle"

Suedia: Marcus & Martinus - "Unforgettable" (deja calificată)

Azerbaidjan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar"

Australia: Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"

Portugalia: Iolanda - "Grito"

Luxemburg: Tali - "Fighter"

