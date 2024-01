România nu va participa la Eurovision 2024. SRTV „nu are fonduri suficiente”

România nu va fi prezentă la ediţia din acest an a Eurovision, după ce Consiliul de Administraţie al SRTv nu a aprobat participarea la eveniment.

"Constrângerile financiare şi dorinţa de a reprezenta România la un nivel performant sunt motivele pentru care Consiliul de Administraţie (CA) a decis ca TVR să nu participe la ediţia din acest an a Eurovision Song Contest (ESC). Hotărârea a fost luată în şedinţa de astăzi, 25 ianuarie, cu 5 voturi 'pentru', 4 'abţineri' şi 4 'împotrivă'", a informat TVR, într-un comunicat citat de Agerpres.

Tot joi, Consiliul de Administraţie al SRTV a aprobat bugetul instituţiei pentru 2024, "care nu conţine suficiente fonduri pentru a garanta participarea României conform standardelor tot mai ridicate ale concursului internaţional".

"Deşi a beneficiat de o prelungire a termenului limită pentru înscrierea la concursul din 2024, mulţumită unei colaborări de tradiţie cu European Broadcasting Union (EBU), organizatorul concursului, TVR se vede nevoită să amâne participarea la Eurovision Song Contest pentru o ediţie viitoare". În acest an, pe lângă producţiile consacrate, TVR alocă resurse consistente pentru "alte producţii şi proiecte prioritare", printre care: transmiterea Jocurilor Olimpice de vară de la Paris, continuarea procesului de retehnologizare - automatizarea emisiei canalelor SRTv, investiţii în sistemul de producţie al ştirilor, continuarea investiţiilor în noul sediu al TVR Craiova şi "alte proiecte de modernizare îndelung amânate".

România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, anul trecut, calificarea în finala concursului Eurovision 2023.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Eurovision 2024 va avea loc în oraşul Malmo din Suedia, ţara al cărei reprezentant a câştigat ediţia din 2023 a concursului.

De-a lungul anilor, mai multe ţări, precum Ungaria, Turcia, Bulgaria, Muntenegru, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina sau Macedonia de Nord, au decis să nu participe la concursul internaţional.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice. European Song Contest se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 25-01-2024 16:14