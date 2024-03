Cine este Iulia Vîlceanu ”Villia”, studenta care a făcut publicul să plângă și a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel

Are o voce plină de sensibilitate, iar profunzimea versurilor te face să lăcrimezi. Iulia a avut un moment fenomenal la Românii au talent, care a fost răsplătit cu un Golden Buzz din partea lui Smiley și a lui Pavel Bartoș.

Iulia are 20 de ani și originară din Satu Mare.

Studentă la Psihologie în limba engleză la Universitatea din Cluj, Iulia spune că a ales această facultate datorită interesului său de a înțelege oamenii și motivația din spatele comportamentelor lor.

Pe lângă talentul său vocal, Iulia Vîlceanu este și o chitaristă talentată și compozitoare. A început să cânte la chitară și să exploreze compoziția muzicală încă de la vârsta de 12 ani.

În fiecare zi, ea scrie și cântă, dar pasiunea ei supremă este să interpreteze piesele pe care le compune.

Pe canalul său de YouTube, Iulia împărtășește câteva dintre creațiile sale muzicale sub numele de scenă ”Villia”:

”Am cântat piesa “Trec peste” la Românii au Talent și m-am simțit mai "eu" ca niciodată. Încă nu îmi vine să cred că am primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș, cărora le multumesc enorm pentru susținere și pentru faptul că au făcut aceasta experiență să depășească even my wildest dreams.

Cu această ocazie specială m-am gândit să lansez și piesa oficială. Sper să vă placă, și cel mai important, sper să vă amintească de faptul că de fiecare dată când "treceți peste", ajungeți mai aproape de voi înșivă” - a transmis Iulia pe canalul său de Youtube.

În plus, tânăra are o pasiune pentru limba engleză, motiv pentru care multe dintre piesele sale sunt compuse în această limbă.

Părinții ei lucrează în domeniul juridic și, deși au divorțat în urmă cu ceva timp, Iulia consideră că mama sa este cea mai bună prietenă a ei. Are și un frate în vârstă de 23 de ani.

Participarea sa la Românii au talent este o premieră pentru ea.

Interpretarea lui Iulia Vîlceanu a emoționat mulți spectatori, iar juriul i-a acordat un standing ovation.

Andra: „Într-o lume de zgomot, tu ești o notă pură care ajunge direct la suflet.”

Andi Moisescu: „În cicatrice să citești printre rânduri, mi-a rămas asta...Wow, versurile sunt absolut superbe. Pare o compoziție dintr-o lume pe care o credeam uitată.”

Mihai Bobonete: „Eu îți prevăd un viitor foarte mare.”

Dragoș Bucur: „Cred că ești în primul rând o povestitoare. Tu folosești odată muzica, în al doilea rând emoția și în al treilea rând intelectul. Foarte rar se întâmplă ca un artist să reușească să le combine pe toate...”

